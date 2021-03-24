Instagram'dan tanıştığı kız çocuğunun yatağının altında üç hafta saklandı!

18 Mart'ta tutuklanan Jaret Wright, üç kez tecavüzle ve bir çocuk pornografisi üretmekle suçlanıyor.

Hamilton Belediyesi Savcılık Ofisi'ne göre, 13'le 18 yaşları arasında olduğu bildirilen kız, Wright'ın odasında bulunduğu bilse de annesinin bundan haberi yoktu. Yetkililer, adı açıklanmayan annenin olayı üç hafta sonra ortaya çıkardığını söyledi.

New York Post'un aktardığına göre, söz konusu kızla Wright arasında bir ilişki olup olmadığı ve kızın Wright'ı evde kalmaya davet edip etmediğine dair bir bilgi de verilmedi. Ancak mahkeme belgelerinde, Wright'ın adı açıklanmayan kızı cinsel ilişkiye zorladığı belirtildi.

Kefalet bedeli 50 bin dolar (yaklaşık 400 bin TL) olarak belirlenen Wright'ın duruşmasının bu hafta görülmesi bekleniyor.

