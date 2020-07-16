Instagram’dan tek bir post için milyonlar kazanıyorlar! İşte Instagram’ın zenginleri

Kapak görseli üzerindeki sterlin simgeleri nedeniyle almadım. Instagram’dan ürün tanıtımı yaptıkları tek bir post içn milyonlar kazanan ünlüler dikkat çekerken ünlü komedyen Ricky Gervais, ürünlerle görünmek için büyük paralar kazanan ünlüleri eleştirerek yaptıklarını “utanç verici” olarak nitelendirdi. 59 yaşındaki komedyen “Bu teklifler bana da geldi. Kardashianların bir post için çok büyük paralar kazandığını biliyorum. Ellerinde çikolatalarıyla oturdukları yerden yapabiliyorlar” dedi. Sosyal medya şirketi Hopper HQ, bu ayın başında Instagram’dan servet kazanan ünlülerin listesini yayınladı. Kim Kardashian

Post başına kazancı: 5.9 milyon TL

Takipçi Sayısı: 117 milyon Yalnızca kendisini öne çıkararak bir kariyer inşa eden Kim Kardashian’ın markalardan böylesi bir kazanç elde etmesi şaşırtıcı değil. 39 yaşında ve dört çocuk annesi olan yıldız, tıpkı kardeşi Kylie gibi saç vitamini, yüz kremi gibi kozmetik ürün önerilerinde bulunuyor. Kim Kardashian, 2018’de Flat Tummy markasına ait bir lolipopla yayınladığı selfie yüzünden eleştiri almıştı.

34 yaşındaki oyuncu ve aktivist Jameela Jamil, Kardashian hakkında yaptığı açıklamada “Korkunç, genç kızlar üzerinde toksik bir etkisi var” demişti. Kim Kardashian’ın kız kardeşleri de benzer reklamlar alan ünlüler arasında. Şubat ayında 36 yaşındaki Khloe Kardashian, etrafı temizlik ürünleri satan Febreze ürünleriyle çevrili bir fotoğraf yayınladı. Khloe’nin bir fotoğrafı, takipçileri arasında alay konusu oldu. Dwayne ‘The Rock’ Johnson

Post başına kazancı: 6.9 milyon TL

Takipçi sayısı: 188 milyon Güreşçiden film yıldızına dönüşen 48 yaşındaki Dwayne, Norveçli su markası Voss ve Apple gibi markalarla işbirliği yaptı. Dwayne’in ayrıca spor markası Under Armour ile de bir anlaşması var. Sosyal medya uzmanı Andy Barr “Dwayne Johnson, çalıştığı markalar konusunda çok seçici. Çok fazla tanıtım yapmıyor. Hayranlarının karşısına halk adamı gibi çıkması onu çekici kılıyor” dedi. Hızlı ve Öfkeli (Fast and Furious) uyarlaması olan Hobbs&Shaw ile Dwayne, Forbes’un haberine göre geçtiğimiz sene dünyanın en çok kazanan aktörleri arasına girdi.

Justin Bieber

Post başına kazancı: 5.1 milyon TL

Takipçi sayısı: 139 milyon Bugünlerde eşi Hailey ile birlikte romantik anları ve dövmeleriyle sıklıkla gündeme gelen Kanadalı şarkıcı, geçmişte ünlü şirketlerle işbirliği yaptı. Bieber ayrıca bir telekom devinin televizyon reklamlarında yer almıştı. 2017’deki Super Bowl’da da Schmidt’s Natural marka deodorantın reklamını yapmıştı. Bieber, bu yılın başında Spotify’da 7 milyar dinlenme alarak rekor kırdı ve muhtelemen servetini oldukça büyüttü. Kylie Jenner

Post başına kazancı: 6.7 milyon TL

Takipçi sayısı: 185 milyon 22 yaşındaki Jenner, Instagram sayfasında çoğunlukla kendi kozmetik markasının reklamını yapıyor. Ancak geçmişte Sugar Bear markasına ait saç vitaminlerini tanıtmıştı. Marka için “Harika görünüm ve muhteşem bir his” notuyla paylaştığı fotoğrafı 1.4 milyon kişi tarafından beğenilmişti. Jenner, 2017 yılunda Fit Tea markasına ait bir detok ürünü paylaştı, ancak Jenner Avustralyalı bir doktor tarafından “arkasında hiçbir bilimsel gerçek yok” sözleriyle eleştirilmişti.

Kardashian ailesinin en genç üyesi olan Kylie Jenner, Instagram’dan en çok kazanan ünlüler listesinde ikinci sırada.