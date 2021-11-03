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Instagram DM çöktü mü? 3 Kasım Instagram DM ne zaman düzelecek?

03.11.2021 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında en çok kullanıcıya sahip olan sosyal paylaşım platformlarının başında gelen Instagram'da sorun yaşanıyor. Instagram kullanıcıları, DM (Direct Messages) kısmının çöktüğünü iddia etti. Bu kapsamda Instagram DM'nin çöküp çökmediği merak konusu oldu. İşte detaylar...

Instagram DM çöktü mü? 3 Kasım Instagram DM ne zaman düzelecek?

Instagram, Whatsapp ve Facebook gibi sosyal medya devi uygulamalarda geçtiğimiz günlerde de dünya çapında erişim problemi yaşanmıştı. Şimdi ise kullanıcılar Instagram DM yazışmalarını açamadıklarından yakındı. DM sorununa ilişkin Twitter üzerinden kısa süre içerisinde binlerce tweet atıldı. İşte merak edilenler...

İNSTAGRAM DM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya çapında en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Instagram'da kullanıcılar, direkt mesaj (DM) kısmında sorun yaşıyor. Instagram'da yaşanan DM sorununa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Instagram DM çöktü mü? 3 Kasım Instagram DM ne zaman düzelecek?

ERİŞİM PROBLEMİ YAŞANMIŞTI!

4 Ekim günü 18.30 sıralarında da Instagram, Facebook ve Whatsapp gibi sosyal medya uygulamalarında dünya çapında erişim sorunu yaşanmıştı. Erişim sorunu ile milyonlarca kullanıcının aklına, bahsi geçen uygulamaların çöküp çökmediği sorusu gelmişti ve konuya ilişkin Twitter üzerinden yüz binlerce tweet atılmıştı.

Erişim sorununa ilişkin Whatsapp tarafından yapılan açıklamada, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler" ifadeleri kullanılırken Instagram, ''Instagram ve arkadaşları şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor, Bunları kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz buradayız!'' açıklaması yapmıştı.

WhatsApp ve Instagram'da WhatsApp ve Instagram'da "From Facebook" gitti, "From Meta" geldi


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