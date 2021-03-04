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Instagram dondurma ve silme, Instagram nasıl kapatılır?

04.03.2021 14:39 | Son Güncelleme:
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Instagram dondurma ve silme, Instagram nasıl kapatılır?

Instagram, Türkiye ve dünyada en çok kullanılan ve tercih edilen sosyal medya platformlarının başında geliyor. 2020 yılına göre toplam 1 milyar kullanıcıya sahip olduğu bilinen uygulamanın kullanıcıları Instagram hesap dondurma yöntemini ve Instagram hesap silme işlemini merak ediyor. Peki Instagram nasıl dondurulur? İşte detaylar...

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan uygulama devi Instagram, hesabını kullanmak istemeyen ve herhangi bir nedenle devre dışı bırakmak isteyenler için Instagram hesap dondurma özelliğini sunuyor. Peki Instagram dondurma nasıl yapılır?

INSTAGRAM DONDURMA NASIL YAPILIR?

Instagram hesabını dondurmak için öncelikle Instagram.com'a giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra sağ üst köşede profili düzenle kısmına tıklamalısınız. Ekranda aşağıya indikten sonra sağ altta bulunan "Hesabımı geçici olarak kapat"a tıklayın.

"Hesabını neden kapatıyorsun?" sorusunun yanındaki açılır menüden neden kapattığınızla ilgili bir seçim yapmalısınız ve şifrenizi tekrar girmelisiniz. Instagram hesap kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünmekte. Ardından "Hesabı Geçici Olarak Kapat"a tıklayınız. Hesabınızı geçici olarak dondurduysanız siz yeniden giriş yapana kadar donacaktır.

INSTAGRAM DONDURULAN HESABI GERİ AÇMA

Instagram hesabını tekrar açmak için en az 1 ya da 2 gün kadar beklemelisiniz. Giriş yaparken hata yaşarsanız paniklemeyin. Çünkü dondurma işlemi sonrası en erken yaklaşık 24-48 saat civarında bekledikten sonra hesabınıza tekrardan giriş yapabilirsiniz.

INSTAGRAM HESAP SİLME

Instagram hesabını kalıcı olarak silmek için uygulamadan değil, internet sitesi üzerinden giriş yapmalısınız. Aşağıda yer alan linki Instagram hesabınızı silmek için kullanabilirsiniz. Linke tıkladıktan sonra açılan menüde Instagram'ı neden temelli sildiğinizi seçip, işleme devam edebilirsiniz.

INSTAGRAM HESABINIZI KALICI OLARAK SİLMEK İÇİN TIKLAYIN


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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