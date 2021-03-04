Instagram dondurma ve silme, Instagram nasıl kapatılır?

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan uygulama devi Instagram, hesabını kullanmak istemeyen ve herhangi bir nedenle devre dışı bırakmak isteyenler için Instagram hesap dondurma özelliğini sunuyor. Peki Instagram dondurma nasıl yapılır?

INSTAGRAM DONDURMA NASIL YAPILIR?

Instagram hesabını dondurmak için öncelikle Instagram.com'a giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra sağ üst köşede profili düzenle kısmına tıklamalısınız. Ekranda aşağıya indikten sonra sağ altta bulunan "Hesabımı geçici olarak kapat"a tıklayın.

"Hesabını neden kapatıyorsun?" sorusunun yanındaki açılır menüden neden kapattığınızla ilgili bir seçim yapmalısınız ve şifrenizi tekrar girmelisiniz. Instagram hesap kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünmekte. Ardından "Hesabı Geçici Olarak Kapat"a tıklayınız. Hesabınızı geçici olarak dondurduysanız siz yeniden giriş yapana kadar donacaktır.

INSTAGRAM DONDURULAN HESABI GERİ AÇMA

Instagram hesabını tekrar açmak için en az 1 ya da 2 gün kadar beklemelisiniz. Giriş yaparken hata yaşarsanız paniklemeyin. Çünkü dondurma işlemi sonrası en erken yaklaşık 24-48 saat civarında bekledikten sonra hesabınıza tekrardan giriş yapabilirsiniz.