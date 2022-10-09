Instagram engel kaldırma yöntemi adımları: Instagram'da engelleme ve engel kaldırma nasıl yapılır?

Kullanıcıların birbirlerin takip etmesine olanak tanıyan Instagram'da takip edilen hesapların bütün paylaşımlarına erişim hakkına sahip olunur. Bu durum bazen olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bir işletme hesabı büyümeye çalışırken takipçi toplamaya çalıştığı için arada rahatsız edici hesaplar da takip edilebilir. Kişisel bir hesap kullanan kişiler de istemedikleri yorumlar veya mesajlarla karşılaşabilir. Bu durumun önüne geçmenin kolay yolu ise o hesabı engellemektir.

Instagram'da Engelleme Nasıl Yapılır?

İstenmeyen bir durumla karşılaşıldığında yapılması gereken o hesabın erişimine engel olmaktır. Bunun için hesapta sağ üstte bulunan kısma tıklayarak kişiyi engelle seçeneği seçilir. Burada sadece hesabı engelleme seçeneği ile birlikte hesap sahibinin açacağı başka hesaplar da engellenebilir. Instagram engel atınca ne olur sorusunun cevabı ise kişinin hesap güvenliğini sağlamasıdır. Bu, engelleyerek veya da kısıtlayarak yapılabilir fakat en kesin çözüm engellemektir.

Instagram'da Engel Kaldırma Nasıl Yapılır?

Bazen birini engelledikten sonra bundan vazgeçilebilir ve Instagram'da engellediğim kişinin engelini kaldırmak istiyorum denilebilir. Engellenen hesaba girildiğinde engellemeyi kaldır seçeneği profilde gözükecektir. Buna tıklayarak hesabın erişiminin engeli kaldırılabilir. Bu durum geri alınamaz değildir ve istenirse hesap tekrar engellenebilir.

Instagram Engel Listesi Nerede?

Eğer engellenen hesabın kullanıcı adı bilinmiyorsa engel listesi üzerinden de bu hesap bulunabilir. Bunun için ayarlara girilip gizlilik seçeneğinden engellenen hesaplara bakılmalıdır. Burada liste halindeki hesaplardan istenilen kişinin engeli kaldırılabilir.

