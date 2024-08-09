Instagram engeline bir tepki de Yıldız Tilbe'den! 'VPN kapansın'

MYNET-2 Ağustos'ta getirilen Instagram yasağına tepkiler sürüyor. Ne zaman açılacağı merak edilen Instagram için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri arasında görüşmeler düzenleniyor.

Ünlü isimlerde Instagram'ın açılması için sık sık paylaşımlar yapıyorlar. Bu isimlerden biri de Yıldız Tilbe oldu.

ÖNERİSİ GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcı, Instagram'a getirilen erişim engeli için "VPN kapansın Instagram açılsın." açıklamalarında bulundu. Ünlü ismin bu sözleri kısa sürede gündem oldu.

Tilbe'nin önerisine sosyal medyada, 'çok doğru', 'yine haklı' gibi yorumlar yapıldı.