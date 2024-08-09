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  4. Instagram engeline bir tepki de Yıldız Tilbe'den! 'VPN kapansın'

Instagram engeline bir tepki de Yıldız Tilbe'den! 'VPN kapansın'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.08.2024 08:33
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla 2 Ağustos'ta erişime engellenen sosyal medya platformu Instagram'ın yankıları sürüyor. Ne zaman açılacağı merak edilen Instagram engeline ünlü isimlerden tepkiler de gelmeye devam ediyor. Yasağa bir tepki de Yıldız Tilbe'den geldi. Ünlü ismin sözleri kısa sürede gündem oldu.

MYNET-2 Ağustos'ta getirilen Instagram yasağına tepkiler sürüyor. Ne zaman açılacağı merak edilen Instagram için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri arasında görüşmeler düzenleniyor.

Ünlü isimlerde Instagram'ın açılması için sık sık paylaşımlar yapıyorlar. Bu isimlerden biri de Yıldız Tilbe oldu.

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ÖNERİSİ GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcı, Instagram'a getirilen erişim engeli için "VPN kapansın Instagram açılsın." açıklamalarında bulundu. Ünlü ismin bu sözleri kısa sürede gündem oldu.

Tilbe'nin önerisine sosyal medyada, 'çok doğru', 'yine haklı' gibi yorumlar yapıldı.

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Yıldız Tilbe
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