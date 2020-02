Instagram, Facebook ve fazlası: Türkiye'nin en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu!

'Türkiye'de en çok hangi sosyal medya kullanılıyor?' veya 'Instagram Türkiye'de ne kadar kullanılıyor?' gibi sorular bazı zamanlar aklınızı kurcalamış olabilir. Bu soruların cevabını genelde We Are Social isimli, İngiliz menşeli bir sosyal medya kuruluşu verir. Her yıl insanlığın internet kullanımı ve sosyal medya kullanımı hakkında veriler paylaşan We Are Social, 2020'nin ilk raporunu paylaştı.

FACEBOOK ZİRVEYİ BIRAKMADI

Rapora baktığımızda Facebook'un dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu olduğunu ve zirveyi kimselere kaptırmadığını görüyoruz. Rapora göre Facebook'un dünya çapında 2 milyar 449 milyon kullanıcısı bulunuyor. Türkiye'de ise Facebook kullanan 37 milyon kişi var. Türkiye bu sayı ile Facebook'un en çok kullanıldığı ülkeler sıralamasında 10. sırada yer alıyor.

YOUTUBE FACEBOOK'U TAKİP EDİYOR

Facebook'un ardından dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu YouTube oldu. YouTube 2 milyar kullanıcıya sahip. YouTube'un en çok izlenen videosu ise hala Luis Fonsi ve Daddy Yankee'nin müzik klibi Despacito. Onun ardından ise yine bir müzik klibi geliyor ve Ed Sheeran'ın şarkısı Shape of You YouTube'un en çok izlenen ikinci videosu oluyor.