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Instagram, Facebook ve fazlası: Türkiye'nin en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.02.2020 11:28 | Son Güncelleme

We Are Social, sosyal medyanın 2020 bilançosunu açıkladı. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube gibi mecralarını analiz eden We Are Social, Türkiye'nin en çok kullanılan sosyal medya platformlarını da paylaştı. Listede çok dikkat çekici sonuçlar var.

Instagram, Facebook ve fazlası: Türkiye'nin en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu!

'Türkiye'de en çok hangi sosyal medya kullanılıyor?' veya 'Instagram Türkiye'de ne kadar kullanılıyor?' gibi sorular bazı zamanlar aklınızı kurcalamış olabilir. Bu soruların cevabını genelde We Are Social isimli, İngiliz menşeli bir sosyal medya kuruluşu verir. Her yıl insanlığın internet kullanımı ve sosyal medya kullanımı hakkında veriler paylaşan We Are Social, 2020'nin ilk raporunu paylaştı.

FACEBOOK ZİRVEYİ BIRAKMADI

Rapora baktığımızda Facebook'un dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu olduğunu ve zirveyi kimselere kaptırmadığını görüyoruz. Rapora göre Facebook'un dünya çapında 2 milyar 449 milyon kullanıcısı bulunuyor. Türkiye'de ise Facebook kullanan 37 milyon kişi var. Türkiye bu sayı ile Facebook'un en çok kullanıldığı ülkeler sıralamasında 10. sırada yer alıyor.

Facebook

YOUTUBE FACEBOOK'U TAKİP EDİYOR

Facebook'un ardından dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu YouTube oldu. YouTube 2 milyar kullanıcıya sahip. YouTube'un en çok izlenen videosu ise hala Luis Fonsi ve Daddy Yankee'nin müzik klibi Despacito. Onun ardından ise yine bir müzik klibi geliyor ve Ed Sheeran'ın şarkısı Shape of You YouTube'un en çok izlenen ikinci videosu oluyor.

YouTube

TÜRKİYE INSTAGRAM'DA HIZLA YÜKSELİYOR

Instagram'a gelelim. Instagram'ın dünya çapında 1 milyar kullanıcısı bulunuyor. 1 milyar kullanıcının 38 milyonu ise Türkiye'de. Türkiye 38 milyon Instagram kullanıcısı ile Dünyanın en çok Instagram kullanılan 6. ülkesi oluyor. Dünyada en çok Instagram kullanıcısı ise ABD'de.

Instagram

TWİTTER'DA KAYIP

Twitter, ülkemizde Instagram ve Facebook kadar talep görmese de oldukça niş bir kitleye sahip. Bu durum We Are Social'ın da rakamlarına yansımış durumda. Buna göre Türkiye'de 11.8 milyon Twitter kullanıcısı var. Bu kullanıcı sayısı ile Türkiye en çok Twitter kullanan 6. ülke oluyor. Türkiye'deki Twitter kullanıcı sayısında geçen seneye göre de %3 oranında bir düşüş söz konusu.

twitter

LINKEDIN'DE TÜRKİYE'NİN BÜYÜK ÇIKIŞI

We Are Social'ın 2020 raporunda LınkedIn büyük bir sürpriz yapıyor. Rapora göre Türkiye dünyada LınkedIn kullanan ülkeler sıralamasında 16. sırada. Bu sıra gerilerde gibi gözükse de bizi asıl heyecanlandıran konu bu değil. Yine rapora göre, Türkiye'de son bir yıl içinde 100 bin kişi LınkedIn'e üye olmuş durumda. Bu, LınkedIn'in ülkemizde talep gördüğünü ve büyük bir çıkış yakaladığını gösteriyor. Bu da önümüzdeki yıl LınkedIn'de daha üst sıralarda olabiliriz demek.

WE ARE SOCİAL'IN RAPORU SADECE SOSYAL MEDYAYA ODAKLANMIYOR

We are Social'ın araştırması çok çarpıcı sonuçlara da ulaştı. Bu sonuçlara göre ülkemizdeki internet kullanımı oldukça fazla. Türkiye'deki 16-64 yaş arası internet kullanıcıları, gününün ortalama 7 saat 29 dakikasını internet başında geçiriyor. Bu zamanın %81'ini ise sosyal medyaya ayırıyor. Televizyonun gittikçe azalan popülerliği We Are Social'ın raporuna da yansımış durumda. Buna göre Türkiye'deki kullanıcıların %62'si Netflix, Puhu TV ve Blu TV gibi platformları kullanarak, internet üzerinden dizileri takip ediyor.

internet

2020 bilançomuz böyle. Sosyal medya kullanımının ülkemizde çok yüksek olduğunu fark etmek zor değil. Fakat, Raporların gösterdiği başka bir gerçek daha var. O da gün geçtikçe fabrikasını dijital dönüşüme uygun hale getiren birer fabrikatör gibi bizim de tüm alışkanlıklarımızı dijitale taşıdığımız gerçeği.

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We Are Social Digital 2020 Türkiye internet sosyal medya Facebook youtube Twitter instagram Linkedin

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