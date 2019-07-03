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Instagram, Facebook ve WhatsApp'a Avrupa'dan erişilemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 18:06 | Son Güncelleme

Instagram, Facebook ve WhatsApp'a Avrupa'dan erişilemiyor

Avrupa'da sosyal paylaşım sitesi Facebook ile şirkete ait Instagram ve WhatsApp uygulamalarına erişimde sorun yaşandığı bildirildi.

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp'a (TSİ) 17.00 sularından itibaren özellikle Batı Avrupa'dan erişimde sorun yaşanmaya başladı.

Siteye Instagram için 10 bin 761, Facebook için 6 bin 341 ve WhatsApp için bin 630 kesinti raporu ulaştı.

Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor.

ABD'li internet devi Facebook, fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ı 2012'de, mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 2014'te bünyesine katmıştı.

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Avrupa Erişim Facebook instagram kesinti Whatsapp

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