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Instagram feedback required hatası nasıl düzelir? Instagram feedback required hatası neden olur?

25.05.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram feedback required hatası gündemde yer alıyor. Instagram feedback required hatasının çözümü ve neden olduğu araştırılıyor. Sabah saatlerinden itibaren Instagram 'da akış yenilememe sorunu yaşanıyor ve Instagram feedback required hatası veriyor. Vatandaşlar Instagram feedback required hatası nasıl düzelir sorusunun yanıtı!

Instagram feedback required hatası nasıl düzelir? Instagram feedback required hatası neden olur?

İnstagram feedback required hatası ile ilgili araştırmaların sayısı arttı. Instagram'a bugün giriş yapma sorunları yaşanıyor. İnstagram hata tekrar denemeden önce lütfen birkaç dakika bekle uyarısıyla karşılan vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Sabah saatlerinden itibaren Instagram 'da akış yenilememe sorunu yaşanıyor ve İnstagram feedback required hatası veriyor. İşte İnstagram feedback required hatasına dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

İNSTAGRAM FEEDBACK REQUİRED HATASI NASIL DÜZELİR, NEDEN OLUR?

İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir. Instagram'da "feedback_required" hatası almanız IP adresinizin geçici olarak bloke edildiği anlamına gelir.

ıInstagram feedback required hatası nasıl düzelir? Instagram feedback required hatası neden olur?

Ağınızı değiştirerek IP adresiniz değişecektir. Bu nedenle, "feedback_required" hatası kaldırılacaktır. iPhone kullanıyorsanız, WiFi'yi açmak veya kapatmak için ekranınızın altından yukarı kaydırın ve WiFi simgesine dokunun. Ağınızı değiştirdikten sonra Instagram uygulamasını zorla kapatın ve yeniden açın.

Bu sefer "feedback_required" hatası gitmiş olmalı.
Hatanın genel bir problem olduğunu da göz önünde bulundurarak, Meta tarafından düzeltilmesini bekleyiniz. Sorunun sunucu kaynaklı olduğu düşünüldüğünde düzelmenin kendinden geçmesi gerekiyor.

FEEDBACK REQUİED NE DEMEK?

Feedback requied, "geri bilgirim gerekli"anlamına geliyor.

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Instagram
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