Instagram fenomeni, filin üzerinde poz verdiği için “zalim” olmakla suçlandı

Jessica Rast, Bali tatilinde çektiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştıktan sonra tartışma yarattı.

Model Jessica Rast, Bali’de bir filin üzerinde çıplak poz verdi.



Rast, filin gözlerini öperken görüntülendi.



Bali tatilinde paylaştığı fotoğrafla tartışma yaratan Jessica Rast, Avustralya’da doğa belgeseli izledikten sonra fotoğraf için ilham aldığını ve bir safari gezisine çıktığını söyledi.

Ormanlık alanda çekilen fotoğraflarda Rast, yerde yatan bir filin üzerine çıplak şekilde uzanmışken görülüyor. Rast, fotoğrafı “Bir orman perisi olmak” notuyla paylaştı. Rast “Bizler doğanın bir parçasıyız. Bu doğal bir şey. Bunu sanatsal mı buldunuz, yoksa saldırgan mı? Bu bana göre bir sanat. Fotoğraf çok sakin şartlarda çekildi. Yanımızda bana yardımcı olmak için bir hayvan koruması vardı” dedi.

Rast diğer fotoğrafında üstsüz olarak fili öperken görülüyor. Instagram’da 328 bin takipçisi olan Rast, dünyanın dört bir yanında lüks içindeki fotoğraflarıyla biliniyor. Rast’ın tatil destinasyonları arasında Dubai, İsrail ve Amazon Ormanları da vardı.