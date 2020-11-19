Instagram fenomeni, filin üzerinde poz verdiği için “zalim” olmakla suçlandı

Jessica Rast, Bali tatilinde çektiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştıktan sonra tartışma yarattı.
Model Jessica Rast, Bali’de bir filin üzerinde çıplak poz verdi.
Rast, filin gözlerini öperken görüntülendi.
Bali tatilinde paylaştığı fotoğrafla tartışma yaratan Jessica Rast, Avustralya’da doğa belgeseli izledikten sonra fotoğraf için ilham aldığını ve bir safari gezisine çıktığını söyledi.
Ormanlık alanda çekilen fotoğraflarda Rast, yerde yatan bir filin üzerine çıplak şekilde uzanmışken görülüyor. Rast, fotoğrafı “Bir orman perisi olmak” notuyla paylaştı. Rast “Bizler doğanın bir parçasıyız. Bu doğal bir şey. Bunu sanatsal mı buldunuz, yoksa saldırgan mı? Bu bana göre bir sanat. Fotoğraf çok sakin şartlarda çekildi. Yanımızda bana yardımcı olmak için bir hayvan koruması vardı” dedi.
Rast diğer fotoğrafında üstsüz olarak fili öperken görülüyor. Instagram’da 328 bin takipçisi olan Rast, dünyanın dört bir yanında lüks içindeki fotoğraflarıyla biliniyor. Rast’ın tatil destinasyonları arasında Dubai, İsrail ve Amazon Ormanları da vardı.
Hayvan hakları savunucuları ise, tatillerde fillerin üzerine binen insanlara uzun zamandır çağrıda bulunuyordu. Bu tür etkinlikler güvenlik gerekçeleriyle ilgili olduğu kadar, fillerin turist eğlencesi için kötü şartlarda yaşamasını ve eğitilmesini de engellemek üzere sakıncalı bulunuyor.
World Animal Protection adlı hayvan hakları savunucusu grup, fillerin koyun veya köpek gibi evcilleştirilebilir hayvanlar olmadığını söyleyerek “Onlar vahşi hayvanlardır. Fillerin vahşi doğaları ve kusursuz fiziksel güçleri, onların kolayca eğitilebilir olduğu anlamına gelmez. Geleneksel eğitim süreçleri açlık ve işkence ile fillerin vahşi ruhlarına zarar veriyor” dedi.
Animals Asia adlı bir başka kurum ise, fillerin dahil edildiği turist eğlencelerini desteklemekle ilgili “Yabancı turistler hayvan zulmüne destek oluyor ve görkemli Asya fillerini yok olmanın eşiğine getiriyor” dedi.
Rast’ın fotoğraflarıyla birlikte çıkan tartışmalara rağmen hayranları Rast’ı destekleyerek fotoğraflarına olumlu yorumlarda bulundu.
Bir takipçi “Sen parlayan bir yıldızsın. Kimsenin dediğini umursama, sen özelsin ve inanılmazsın” derken, başka bir takipçi “İnanılmaz kareler” yorumunda bulundu.
Rast, MAXIM Avustralya’nın Eylül sayısında kapakta yer aldı.
Rast, Amazon’daki bir kabile ile birlikte poz verdi.
Rast’ın Instagram’da 328 bin takipçisi bulunuyor.
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