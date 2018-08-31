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Instagram fenomeni Galatasaray formasıyla!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.08.2018 12:07 | Son Güncelleme

300 bini aşkın takipçisi bulunan güzel model Swantje Paulina, sosyal medyadaki son paylaşımıyla büyük ses getirdi.

Fenomen model, Galatasaray formasıyla poz verdi. İşte sosyal medyada çok konuşulan o görüntül...

Swantje Paulina, Galatasaray formasıyla

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Fotomodel Swantje Paulina, Galatasaray formasıyla poz verdi.
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Instagram modeli Swantje Paulina hiçbir zaman yüzünü kaplayan çilleri gizlemeyi düşünmemiş.
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Çillerinin doğa ananın hediyesi olduğunu düşünen Swantje Paulina’nın Instagram’da 340 binden fazla takipçisi var.
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Swantje Paulina Galatasaray fenomen instagram

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o formayı satsın iyi para eder, tarihi eser özelliği var
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