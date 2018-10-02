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Instagram fenomeni plaja indi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2018 09:13 | Son Güncelleme

Gittiği plajda günün yıldızı olan instagram fenomeni Alexis Ren, tüm bakışları üzerine çekti.

İşte fenomen ismin sosyal medyada çok konuşulan görüntüleri...

Ünlü ismin plaj keyfi

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Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Alexis Ren, hafta sonunu Miami plajında geçirdi.
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Arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gün geçiren Ren, giydiği bağcıklı bikiniyle dikkat çekti.
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Alexis Ren fenomen sosyal medya

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