Instagram fenomeni Sahar Tabar koronavirüse yakalandı

Gerçek adı Fatemeh Khishvand olan ancak sosyal medyada Sahar Tabar adıyla tanınan 22 yaşındaki fenomenin koronavirüs tedavisi gördüğü ve solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi.

VİRÜSÜ CEZAEVİNDE KAPTI

Tabar'ın koronavirüsü, Instagram'daki faaliyetleri nedeniyle bulunduğu cezaevinde kaptığı ileri sürüldü.

50 DEFA AMELİYAT OLDU

Sahar Tabar, 2017 yılında "Angelina Jolie'ye benzemek için 50 tane ameliyat olan kız" olarak sosyal medyada tanınmıştı. Daha sonra bir makyaj sanatçısı olduğu ve makyajla o görümüne büründüğü ortaya çıktı.

'ANNEMİN SÖZÜNÜ DİNLEMELİYİM' DEMİŞTİ

Sahar Tabar, geçen yılın son aylarında verdiği bir röportajda bütün olup bitenlerden sonra "Annemin sözünü dinlemeliydim" demişti. Tabar, Iran devlet televizyonu IRTV2'de Tabar "sosyal medyada ünlü olmak uğruna hayatı yıkılan çılgın" olarak tanıtıldı. Sahar Tabar, bütün olup bitenlerden pişmanlık duyduğunu belirterek "Annemin sözünü dinlemeliydim" diye konuştu.

TUTUKLANMIŞTI

Sahar Tabar, ekim ayının başlarında da "dine hakaret" "ahlaksızlığa teşvik" "İran'daki kıyafet yönetmeliğine hakaret" ile suçlanarak tutuklanmıştı.

