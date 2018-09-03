Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu

Instagram’da en çok takip edilen fenomenlerden Avustralyalı Sinead McNamara, Meksikalı milyarder Alberto Bailleres’in Yunanistan’ın Kafelonya Adası limanında demirli 92 metrelik yatında ölü bulundu.

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Genç kadının ölüm nedeni henüz bilinmese de dev yatın Avrupa kıyılarını gezdiği, McNamara’nın da Yunanistan’da yaşayan kardeşini ziyaret etmek istediği açıklandı.