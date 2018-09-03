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Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.09.2018 08:02 | Son Güncelleme

Avustralyalı Instagram fenomeni Sinead McNamara, ünlü milyarderin yatında ölü bulundu.

Instagram’da en çok takip edilen fenomenlerden Avustralyalı Sinead McNamara, Meksikalı milyarder Alberto Bailleres’in Yunanistan’ın Kafelonya Adası limanında demirli 92 metrelik yatında ölü bulundu.

Instagram fenomeninin sır ölümü

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Avustralyalı Instagram fenomeni 20 yaşındaki Sinead McNamara’nın, ‘Mayan Queen IV’ isimli yatta 4 aydır çalıştığı belirtildi.
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Genç kadının ölüm nedeni henüz bilinmese de dev yatın Avrupa kıyılarını gezdiği, McNamara’nın da Yunanistan’da yaşayan kardeşini ziyaret etmek istediği açıklandı.
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Yunan polisi, cesedi yatın arka kısmında bulunan genç kadının ölümüyle ilgili cinayet soruşturması açtı.
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92 metrelik dev yatın polis soruşturması tamamlanana kadar Kefalonya limanından ayrılmasına da izin verilmeyeceği aktarıldı.
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Sinead McNamara'nın paylaşımlarından bazıları...
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Sinead McNamara feenomen instagram

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