HABER

Instagram fenomenleri üzecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.11.2018 15:19 | Son Güncelleme

Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, sahte takipçi ve beğenileri takibe başladı. Sosyal ağ sahte sahte etkileşimleri sileceğini açıkladı.

Instagram fenomenleri üzecek!

Özellikle fenomenlerin sevdiği ve kullandığı bir sosyal ağ olan Instagram'ın en büyük sorunlarından biri olan sahte takipçi ve beğeni satın alma konusunda nihayet bir adım atılıyor. Bugüne kadar sahte takipçi ve beğeni satın alınmasına sessiz kalan Instagram, attığı yeni adımla bu tarz hareketlerin tespit edildiği hesaplardaki beğeni ve takipçilerin silineceğini açıkladı.

Instagram fenomenleri üzecek!

Bugüne kadar aleni bir şekilde yapılan ve birkaç yüz TL karşılığında sizin de fenomen hatırı sayılır bir miktarda takipçi sayısına ulaşmanızı sağlayan bu uygulama artık sona eriyor. Yani belli bir büyüme oranına ulaşan Instagram artık bu tarz sahte takipçi ve beğeni satın alımının önüne geçmeye karar verdi.

Topluluk Kuralları çerçevesinde sahte beğeni ve takipçi aldığı ortaya çıkan hesaplardaki bu beğeni ve takipçiler silinecek. Bu iş için makine öğrenimi ve yapay zeka algoritmalarından destek alan Instagram, sahte beğeni ve takipçileri ortaya çıkarmayı hedefliyor. Bugüne kadar bu konuda bir adım atmayan ve sosyal ağın büyümesi için bu tarz hareketler karşısında sesini çıkarmayan Instagram, daha önce de sahte hesapları sileceğini açıklamıştı.

Bu adımın Türkiye ve dünyadaki fenomenleri nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Ancak önümüzdeki günlerde bu tarz 'fenomen' hesaplarda takipçi ve beğeni sayılarında düşüş görürseniz şaşırmayın.

Kaynak: Teknolojioku

Bir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyorBir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyor
Bomba iddia: Fantastic Four ve Avengers birleşebilir!Bomba iddia: Fantastic Four ve Avengers birleşebilir!
PlayStation 5 çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu!PlayStation 5 çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
instagram fenomen teknoloji

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikkat... Uzmanlar uyarıyor! Cep telefonu bataryaları tehlike saçıyor

Dikkat... Uzmanlar uyarıyor! Cep telefonu bataryaları tehlike saçıyor

Battlefield 5’e Özel Kampanya Başlatıldı

Battlefield 5’e Özel Kampanya Başlatıldı

Ne kadar dikkatlisiniz? (Dikkatinizi ölçen test)

Ne kadar dikkatlisiniz? (Dikkatinizi ölçen test)

The Game Awards etkinliği oyuncuları coşturacak!

The Game Awards etkinliği oyuncuları coşturacak!

Bomba iddia: Fantastic Four ve Avengers birleşebilir!

Bomba iddia: Fantastic Four ve Avengers birleşebilir!

PlayStation 5 çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu!

PlayStation 5 çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.