Özellikle fenomenlerin sevdiği ve kullandığı bir sosyal ağ olan Instagram'ın en büyük sorunlarından biri olan sahte takipçi ve beğeni satın alma konusunda nihayet bir adım atılıyor. Bugüne kadar sahte takipçi ve beğeni satın alınmasına sessiz kalan Instagram, attığı yeni adımla bu tarz hareketlerin tespit edildiği hesaplardaki beğeni ve takipçilerin silineceğini açıkladı.

Instagram fenomenleri üzecek!

Bugüne kadar aleni bir şekilde yapılan ve birkaç yüz TL karşılığında sizin de fenomen hatırı sayılır bir miktarda takipçi sayısına ulaşmanızı sağlayan bu uygulama artık sona eriyor. Yani belli bir büyüme oranına ulaşan Instagram artık bu tarz sahte takipçi ve beğeni satın alımının önüne geçmeye karar verdi.

Topluluk Kuralları çerçevesinde sahte beğeni ve takipçi aldığı ortaya çıkan hesaplardaki bu beğeni ve takipçiler silinecek. Bu iş için makine öğrenimi ve yapay zeka algoritmalarından destek alan Instagram, sahte beğeni ve takipçileri ortaya çıkarmayı hedefliyor. Bugüne kadar bu konuda bir adım atmayan ve sosyal ağın büyümesi için bu tarz hareketler karşısında sesini çıkarmayan Instagram, daha önce de sahte hesapları sileceğini açıklamıştı.

Bu adımın Türkiye ve dünyadaki fenomenleri nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Ancak önümüzdeki günlerde bu tarz 'fenomen' hesaplarda takipçi ve beğeni sayılarında düşüş görürseniz şaşırmayın.

Kaynak: Teknolojioku

