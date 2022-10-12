Instagram gece modu açma ve kapatma nasıl yapılır? Instagram nasıl gece modu olur?

Uygulamalar arasında trend olan çeşitli teknolojik yenilikler birçok kullanıcı tarafından talep görmektedir. Kullanıcılar da bu yeniliklere ayak uydurabilmek için internet üzerinden araştırma yapma ihtiyacı duyarlar. Kullanıcılar için Instagram gece modu açma ve Instagram gece modu bu anlamda önem taşımaktadır.

Instagram nasıl gece modu olur?

Son yıllarda büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan sosyal medya uygulamalarından Instagram, yeni güncellemeleri bünyesine katarak kullanıcıların bu güncellemelere adapte olmasını sağlamaktadır.

Instagram gece modu kullanıcılara daha kaliteli ve ergonomik bir kullanım sunar. Gece modunu aktifleştirdiğimizde ekranımızda daha koyu renklerin hakim olduğu bir tema oluşur. Karanlık mod olarak da adlandırılabilen gece modu, koyu bir ekran görüntüsü oluşturur ve göz sağlığı açısından konfor sunar.

Gece modu aktifleştirildiğinde daha çok gri ve siyah tonları hakim olur. Bu hem gözümüzün yorulmasını engeller hem de daha çok enerji tasarrufu sağlar.

Instagram'da gece modunu aktifleştirmek için kullandığımız cihazın gece modunun aktifleştirilmiş olup olmadığına bakmalıyız. Eğer cihazımızdaki gece modu açıksa Instagram'da da gece modunu açabiliriz. Kullandığımız cihazın markasına göre Instagram gece modu açma ve kapama işlemleri farklılık göstermektedir.

Eğer kullandığımız telefon Android ise gece moduna geçebilmek için;

"Ayarlar” butonundan “tema” seçeneğine tıklıyoruz.

Ardından, “aydınlık ve karanlık” sekmesinden istediğimizi seçiyoruz.

Eğer iOS işletim sistemli telefon kullanıyorsak gece moduna geçebilmek için;

Öncelikle telefonun güncellemesini sağlıyoruz.

Ardından; telefon ayarlarına gidip, “ekran ve parlaklık” sekmesine giriyoruz.

Daha sonra, “karanlık mod” butonunu tıklıyoruz ve modumuzu değiştirmiş oluyoruz.

Instagram'da ekran karartma nasıl olur?

Instagram kullanıcılarına pek çok farklı yenilik sağlamaktadır. Kullanıcılar bu yenilikleri kullanmak isterlerse aktif hale getirebilir, kullanmak istemediklerinde de uygulamada devre dışı bırakabilir. Instagram'da ekran karartma da bu tip uygulamalardan bir tanesidir. Ekran karartma özelliğini açabilmek için yapmamanız gerekenler şöyledir:

Öncelikle uygulamanın ayarlar sekmesine girilir.

Uygulamanın ayarlar kısmında bulunan arama sekmesine “karanlık mod” yazılır.

Siyah tema özelliğine ulaşılarak aktif edilir ve kişi ekran karartma modunu kullanabilir.



