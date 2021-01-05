Instagram giriş işlemleri, hesap açma ve üyelik oluşturma

Instagram yemek yerken, gezerken, çalışırken fotoğraf ve video paylaşabileceğiniz bir sosyal platformdur. Kullanıcı sayısı sürekli artış gösteren Instagram'da nasıl hesap açılacağını ve Instagram giriş işlemlerinin nasıl yapıldığını bütün detaylarıyla anlattık.

Instagram Hesap Açma

Instagram hesabı açmak istiyorsanız izlemeniz gereken iki yol mevcut. Instagram'a mobil uygulama üzerinden ya da Instagram'ın web sitesi üzerinden kayıt olabilirsiniz. İkisi arasında sadece küçük detaylar bulunuyor. Kayıt olurken kullanıcıdan cep telefon numarası ya da e-posta adresi, kullanıcı adı ve şifre bilgileri istenir. Ayrıca Instagram'a kayıt olmak için "Facebook ile Giriş Yap" seçeneğini de kullanabilir, Facebook hesabınız ile Instagram hesabı oluşturabilirsiniz.

Bilgisayar Üzerinden Hesap Açma İşlemi Nasıl Yapılır?

Öncelikle Instagram web sitesine giriş yapın.

Ana sayfada karşınıza "kayıt ol" ve "giriş yap" bölümleri çıkacak.

"Kayıt ol" bölümüne tıkladığınızda karşınıza doldurmanız gereken birkaç boşluk çıkacak.

Bu boşluklara e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız, adınız ve soyadınız gibi bilgileri girin.

En son kullanıcı adınız ve şifrenizi belirleyerek kayıt olma işlemini tamamlayın.

Tüm işlem sonrasında "kayıt ol" butonuna tıklayın.

Telefondan Instagram Hesabı Açma İşlemi Nasıl Yapılır?

Öncelikle IOS işlemcili telefonunuz varsa App Store üzerinden, Android işlemcili telefonunuz varsa Play Store üzerinden Instagram uygulamasını indirin.

Sonra uygulamada açılan "Hesabın yok mu?" bölümüne tıklayın. Karşınıza bir "Kaydol" butonu çıkacak.

Kayıt işlemleri için e-posta, adınız soyadınız gibi bilgileri girin. Ardından kullanıcı adı ve şifre belirleyin.

Bu işlemlerden sonra hesabınız açılmaya hazır durumda olacak. Hesabınız açılırken size tek seferlik kısa mesaj gelecek. Bu mesaj hesabınızın güvenliğini sağlayacak.

Instagram'a Giriş Nasıl Yapılır?

Instagram'a kayıt olduktan sonra ister mobil uygulamadan ister web sitesi üzerinden giriş yapılabilir. Giriş kısmında kullanıcıdan telefon numarası, kullanıcı adı ya da e-posta bilgileri ve şifre istenir. Bilgiler doğru girildiği takdirde Instagram giriş yapma işlemi tamamlanmış olur.