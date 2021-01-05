Instagram giriş işlemleri, hesap açma ve üyelik oluşturma

Instagram yemek yerken, gezerken, çalışırken fotoğraf ve video paylaşabileceğiniz bir sosyal platformdur. Kullanıcı sayısı sürekli artış gösteren Instagram'da nasıl hesap açılacağını ve Instagram giriş işlemlerinin nasıl yapıldığını bütün detaylarıyla anlattık.
Instagram Hesap Açma
Instagram hesabı açmak istiyorsanız izlemeniz gereken iki yol mevcut. Instagram'a mobil uygulama üzerinden ya da Instagram'ın web sitesi üzerinden kayıt olabilirsiniz. İkisi arasında sadece küçük detaylar bulunuyor. Kayıt olurken kullanıcıdan cep telefon numarası ya da e-posta adresi, kullanıcı adı ve şifre bilgileri istenir. Ayrıca Instagram'a kayıt olmak için "Facebook ile Giriş Yap" seçeneğini de kullanabilir, Facebook hesabınız ile Instagram hesabı oluşturabilirsiniz.
Bilgisayar Üzerinden Hesap Açma İşlemi Nasıl Yapılır?
- Öncelikle Instagram web sitesine giriş yapın.
- Ana sayfada karşınıza "kayıt ol" ve "giriş yap" bölümleri çıkacak.
- "Kayıt ol" bölümüne tıkladığınızda karşınıza doldurmanız gereken birkaç boşluk çıkacak.
- Bu boşluklara e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız, adınız ve soyadınız gibi bilgileri girin.
- En son kullanıcı adınız ve şifrenizi belirleyerek kayıt olma işlemini tamamlayın.
- Tüm işlem sonrasında "kayıt ol" butonuna tıklayın.
Telefondan Instagram Hesabı Açma İşlemi Nasıl Yapılır?
- Öncelikle IOS işlemcili telefonunuz varsa App Store üzerinden, Android işlemcili telefonunuz varsa Play Store üzerinden Instagram uygulamasını indirin.
- Sonra uygulamada açılan "Hesabın yok mu?" bölümüne tıklayın. Karşınıza bir "Kaydol" butonu çıkacak.
- Kayıt işlemleri için e-posta, adınız soyadınız gibi bilgileri girin. Ardından kullanıcı adı ve şifre belirleyin.
- Bu işlemlerden sonra hesabınız açılmaya hazır durumda olacak. Hesabınız açılırken size tek seferlik kısa mesaj gelecek. Bu mesaj hesabınızın güvenliğini sağlayacak.
Instagram'a Giriş Nasıl Yapılır?
Instagram'a kayıt olduktan sonra ister mobil uygulamadan ister web sitesi üzerinden giriş yapılabilir. Giriş kısmında kullanıcıdan telefon numarası, kullanıcı adı ya da e-posta bilgileri ve şifre istenir. Bilgiler doğru girildiği takdirde Instagram giriş yapma işlemi tamamlanmış olur.
Hesabınıza giriş yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz:
- Öncelikle Instagram'ın ana sayfasını açın.
- Burada "Hesabın var mı? Giriş yap" kısmında Giriş Yap'a tıklayın.
- Kullanıcı adı ve şifrenizi boşluklara yazın ve "Giriş Yap" butonuna tıklayın.
- İsterseniz Facebook ile Giriş Yap butonuna da tıklayabilirsiniz.
Instagram Nasıl Kullanılır?
- Kayıt olma ve giriş işlemlerini tamamladıktan sonra artık Instagram kullanmaya hazırsınız. Arama butonuna arkadaşlarınızın adını yazarak onları takip edebilirsiniz.
- Telefonunuzun sol alt köşesindeki ev sembolüne tıkladığınızda takip ettiğiniz kişilerin paylaşımları karşınıza çıkar.
- Ev işaretinin yanındaki büyüteç sembolü keşfet sekmesi olarak adlandırılır. Bu kısımda dünyada ilgi gören, sizin de ilginizi çekebilecek paylaşımlar yer alır. Instagram sizin ilgi alanınızı öğrendikçe burada sizinle ilgili kişilerin paylaşımlarını gösterir.
- Instagram ekranının altında orta kısımda yer alan "+" butonu ile fotoğraflarınızı Instagram'a yükleyebilirsiniz. Fotoğraf galerinizden bir fotoğraf seçerek sağ üst köşede bulunan ilerle butonuna basın.
- Alt kısımda bulunan filtreler ile fotoğrafınızı düzenleyebilirsiniz. Kamera butonunun yanındaki kalp butonundan fotoğraflarınıza gelen beğeni ve yorumları görebilirsiniz.
- Instagram'ın bir de hikaye özelliği bulunuyor. Hikaye kısmında paylaştığınız fotoğraflar 24 saat sonra silinir. Instagram sayfasında sol üstte profil fotoğrafınızın bulunduğu hikayen butonuna basın. İsterseniz kamera ile o an fotoğraf çekebilirsiniz, isterseniz galerinizdeki bir fotoğrafı paylaşabilirsiniz. Fotoğrafı belirledikten sonra sağ alt kısımda yer alan gönder butonuna basın. Karşınıza çıkan ekranda hikayen butonuna basın. Bu adımları izleyerek hikaye paylaşımı yapmış olursunuz.
- Instagram'da karşınıza çıkan fotoğrafların altındaki kalp butonuna tıklayarak o fotoğrafı beğenebilirsiniz. Konuşma balonu butonuna tıklayarak o fotoğrafa yorum yapabilirsiniz. Ok butonuna tıklayarak o fotoğrafı mesaj yoluyla arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Instagram Giriş Hareketleri Nedir?
Instagram'da hesap güvenliği sağlamak çok önemli bir konu. Bazı saldırganlar hesabınızı ele geçirebilirler. Instagram'ın Giriş Hareketleri adlı bir özelliği mevcut. Bu özellik sayesinde hesabınıza hangi lokasyondan giriş yapıldığını görebilirsiniz.
- Giriş hareketlerine bakmak için öncelikle Ayarlar kısmına tıklayın.
- Daha sonra Güvenlik kısmına tıklayın.
- Sayfanın üst tarafında Giriş Hareketleri kısmı karşınıza çıkacak. Buraya tıklayarak giriş hareketlerinizi kontrol edebilirsiniz.
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