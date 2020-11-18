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Instagram Guides Türkiye'de! İşte Instagram'ın yeni özelliği

18.11.2020 14:33 | Son Güncelleme:
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Instagram Guides Türkiye'de! İşte Instagram'ın yeni özelliği

Instagram Guides özelliğini Türkiye de dahil olmak üzere tüm kullanıcılarına sundu. Instagram Rehberler olarak da adlandırabileceğimiz Instagram Guides özelliği, Instagram kullanıcılarının takipçileri için çeşitli rehberler hazırlamasını mümkün kılıyor.

Instagram iOS ve Android uygulamasını geliştirmek için yeni yeni özellikler ekliyor. Aynı zamanda uygulamasının tasarımında değişikliklere gidiyor. Örneğin; Geçtiğimiz günlerde yayınlanan güncelleme ile birlikte Instagram Mağazası, Instagram Beğeni sekmesinin yerini almıştı. Beğeni sekmesi ise DM tuşunun yanına taşınmıştı. Fakat ünlü fotoğraf ve video paylaşım uygulamasının getirdiği yenilikler bununla sınırlı kalmadı. Instagram'ın daha önce gündeme gelen Instagram Guides özelliği, Türkiye'deki kullanıcılar başta olmak üzere diğer tüm Instagram kullanıcılarına açıldı.

INSTAGRAM GUİDES İLE KILAVUZLAR OLUŞTURULACAK

Instagram Guides ya da Instagram Rehberler olarak adlandırabileceğimiz bu özellik, kullanıcıların takipçilerine özel rehberler oluşturmasına ve öneri listesi hazırlamasına izin veriyor. Instagram Guides ile özellikle uygulamadaki içerik üreticileri, takipçileri için bir ürüne, bir yere veya en sevdikleri herhangi bir şeye dair listeler oluşturabiliyor. Takipçiler de kişilerin profil sayfasındaki Guides sekmesine giderek bu listelere, önerilere ya da rehberlere ulaşabiliyor.

Instagram Guides

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ÖNEMLİ INSTAGRAM DM VE INSTAGRAM HİKAYELER DETAYI

Instagram DM üzerinden ve Instagram hikayeleri üzerinden de paylaşılabilecek olan Instagram Guides'leri yani rehberleri böylece takipçilere çok daha rahat bir şekilde ulaşabilecek. Oluşturulan rehberler, Instagram uygulamasındaki Instagram mağazasında da yer alabilecek.

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