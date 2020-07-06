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Instagram haber kaynağı olarak Twitter'ın yerini alıyor

06.07.2020 08:05 | Son Güncelleme

Reuters Dijital Haberler Enstitüsü'nün yayımlanan son raporuna göre haber kaynağı olarak fotoğraf paylaşım platformu Instagram, Twitter'ın yerine geçmek üzere.

Instagram haber kaynağı olarak Twitter'ın yerini alıyor

Instagram, sosyal medyada haber alma platformu olarak Twitter'ın yerini almaya çok yakın.

Reuters Dijital Haberler Enstitüsü'nün yayımlanan son raporuna göre haber kaynağı olarak fotoğraf paylaşım platformu Instagram, Twitter'ın yerine geçmek üzere.

Rapora göre 2018 yılından beri Instagram'ın haber kaynağı olarak kullanılması oranı iki katına çıktı.

Özellikle bu eğilim gençler arasında çok daha yoğun. İngiltere'de 18-24 yaş arası gençlerin dörtte biri koronavirüsle ilgili olarak haber kaynağı olarak Instagram'ı kullandıklarını söylüyor.

Instagram, araştırmaya katılanların üçte biri tarafından kullanılırken bu oran 25 yaş altı kullanıcılarda üçte iki oranına çıkıyor.

Platformu kullananların yüzde 11'i haber amacıyla Instagram'a giriyor; bu oran Twitter'ın sadece bir puan altında.

Sosyal medyaya güven az

Diğer yandan sosyal medya platformları en az güvenilen kaynaklar arasında yer alıyor.

Grafik

Araştırmaya göre kullanıcıların yüzde 26'sı sosyal medyaya virüsle ilgili haber kaynağı olarak güvendiğini söylerken benzer bir oranda kişi de Facebook Messenger ve WhatsApp üzerinden gelen haberlere güvendiğini belirtti.

Raporun baş yazarı olan Nic Newman, "Instagram gençler arasında çok popüler bir hale geldi. Hikayelere çok iyi yanıt veriyorlar ve görselle araları iyi." açıklamasında bulundu.

Koronavirüsle haber kurumlarına güven arttı

Koronavirüs krizi döneminde tanık olunan önemli bir araştırma bulgusu ise haber kurumlarına olan güvenin yükselmesi.

Kullanıcıların yüzde 59'u ulusal hükümetler ve haber organizasyonlarına koronavirüs krizi sırasında güvendiklerini belirtti.

Kriz yokken haber kaynaklarına güvendiklerini söyleyenlerin oranı yüzde 39 iken bu oran koronavirüs krizi sırasında yükseldi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında hükümetlere ve haber kurumlarına güven artarken araştırmacılara göre nisan-mayıs döneminde bu güven yine düşüşe geçerek önceki sürece göre 11 puan azaldı.

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