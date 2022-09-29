Instagram hesabı kapatılan Pornhub'tan Kim Kardashian'lı ilginç savunma! "O, kısıtlama olmadan paylaşıyor"

Pornhub Instagram hesabı, üç hafta önce askıya alınmıştı. Instagram, Pornhub'ın Instagram hesabının artık kalıcı olarak kapatıldığını duyurdu. Instagram, TechCrunch'a Pornhub'ın topluluk kurallarını defalarca ihlal ettiğini ve hesabın kaldırılmasını istediğini söyledi. Bu arada Pornhub, Meta ve Instagram'a ithafen Twitter'dan paylaştığı açık bir mektupta, Instagram'ın bu platform kurallarını uygulamasının “anlaşılmaz, ayrımcı ve ikiyüzlü” olduğunu açıkladı.

PORNHUB'TAN "KIM KARDASHİAN'A İZİN VERİYORSUNUZ" İTİRAZI

Cinsel içerik sitesi savunmasında ise ilginç ifadeler kullandı. Pornhub, "Kim Kardashian, Instagram herhangi bir kısıtlayıcı işlem yapmadan poposunu 330 milyon takipçisiyle paylaşıyor" ifadelerine yer verdi ve kendilerinin de aynı muameleyi görmek istediğini belirtti.

Instagram, tüm hesapların aynı denetleme standartlarına tâbi olduğunu belirtti. Bir sözcü, Madonna gibi yetişkin içerik dünyasının dışındaki ünlülerin de platformun içerik denetleme kararlarına karşı çıktıklarına dikkat çekti.



