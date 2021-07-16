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Instagram hesabınızı 3 adımda koruma altına alın

16.07.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram, insanların hesaplarını güvenli tutmalarına yardımcı olacak yeni bir özellik olan Güvenlik Kontrolü özelliğini hayata geçirdiğini duyurdu. Güvenlik Kontrolü, hesabı ele geçirilmiş olma ihtimali olan insanları, hesaplarının güvenliğini sağlamaları için gereken adımlar konusunda yönlendiriyor.

Instagram hesabınızı 3 adımda koruma altına alın

Bu adımlardan bazıları, hesap giriş geçmişini kontrol etmek, profil bilgilerini gözden geçirmek, hesap giriş bilgilerinin paylaşıldığı hesapların doğruluğunu kontrol etmek ve telefon numarası, e-posta adresi gibi hesabı geri almak için gereken iletişim bilgilerini güncellemek.

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Instagram aynı zamanda insanların hesaplarının güvenliğini sağlamalarına yardımcı olacak bazı ipuçları paylaştı:

  • İki faktörlü doğrulama kullanın: İki faktörlü doğrulama özelliğini telefon numaranızla veya Duo Mobile, Google Authenticator gibi uygulamalar ile kullanabilirsiniz.
  • Telefon numaranızı ve e-posta adresinizi güncelleyin: Kullandığınız cihaza bağlı telefon numaranız ve e-posta adresinizin güncel olduğundan emin olun. Böylece, hesabınıza bir şey olduğunda Instagram sizinle iletişime geçebilir. Bu adım, bilgileriniz hesabınızı ele geçirenler tarafından değiştirilmiş olsa bile hesabınızı geri alabilmenizi sağlar.
  • Instagram size asla Direkt Mesaj göndermez: Kötü amaçlı hesaplar, hesap şifresi gibi hassas bilgilere erişmek için Direkt Mesaj atabilir. Hesabınızın kapatılma riski olduğunu, Instagram’ın fikri mülkiyet politikalarına uymadığınızı veya fotoğraflarınızın başka yerlerde paylaşıldığını söyleyebilirler. Instagram size asla Direkt Mesaj göndermez. Instagram hesabınızla ilgili sizinle iletişime geçerse, ayarlarda “Instagram’dan E-postalar” sekmesinde bunu görebilirsiniz.
  • Şüpheli bulduğunuz içerik ve hesapları bildirin: Bir içeriği gönderinin sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayarak, bir mesaja basılı tutarak veya hesabın kendisini ziyaret edip doğrudan profili üzerinden şikayet edebilirsiniz.
  • Giriş isteğini aktifleştirin: Instagram’da iki faktörlü doğrulama kullandığınızda, biri Instagram’ın tanımadığı bir cihaz veya tarayıcıdan hesabınıza giriş yapmaya çalıştığında size bir bildirim gelir. Bu bildirim sizi hangi cihazdan giriş yapmaya çalışıldığı ve cihazın konumu hakkında bilgilendirir. Halihazırda giriş yapmış olduğunuz cihazlardan bu isteği anında onaylayabilir veya reddedebilirsiniz. Ayrıca, istediğiniz zaman “Ayarlar”, “Güvenlik”, “Hareketleri” altında Instagram hesabınıza en son giriş yapmış cihazların listesini de görüntüleyebilirsiniz. Yakın zamanda yapılan bir girişi tanımıyorsanız, o konumdan veya cihazdan çıkış yapabilir ve Instagram’ın bu girişin siz olmadığını bilmesini sağlayabilirsiniz.

Instagram, güvenliği artırmak için daha fazla özellik ve araç sağlamaya devam ediyor, daha fazla bilgi için help.instagram.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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