Instagram hesap dondurma linki 2020... Instagram hesap silme ya da dondurma nasıl yapılır? Instagram hesap silme linki!

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'ı çeşitli nedenlerden dolayı dönem dönem dondurmak ya da tamamıyla kapatmak isteriz. Kullanıcıların genelde iş yoğunluğu ile birlikte zaman kaybının çok olduğunu belirterek, Instagram hesabını dondurmak ya da kapatmak istiyor. Instagram hesabını geçici olarak kapatmak isteyen kullanıcılar, tekrar ihtiyaçları olduğunda hesaplarını aktif hale getirerek kullanmaya devam ediyor. Instagram hesap dondurma / geçici olarak kapatma işlemi hesap açmak kadar kolay olmuyor. İşte Instagram hesap dondurma linki ve adım adım Instagram hesap dondurma detayları...
Dünyanın en popüler uygulamalarından birisi olan Instagram'ı kullanan kişilerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Milyonlarca kişinin kullandığı Instagram fark etmeden kullanıcıların zamanını çok almaya başladı. Bu durumdan şikayetçi olan kullanıcılar zaman zaman Instagram hesaplarını geçici kapatma yöntemine başvurmaya başladı. Instagram hesabı geçici olarak kapatan kişiler, tekrar uygulamaya kullanıcı bilgileriyle giriş yaptıklarında bıraktıkları gibi hesaplarını tekrar aktif hale getirebiliyorlar. Instagram hesap dondurma işleminin ardından tekrar hesabı açan kullanıcılar bir süre takip ettikleri kişileri ve paylaştıkları görselleri göremeyebiliyor. Kısa bir süre sonra yeniden aktif hale gelen Instagram hesabı eski haline geri dönüyor. Peki Instagram hesabı nasıl dondurulur?
Instagram hesabını geçici olarak kapatmak için öncelikle yukarıdaki linke giriş yaptıktan sonra kullanıcı bilgilerinizle Instagram hesabınızı açmanız gerekiyor. Ardından "Hesabını neden kapatıyorsun?" sorusuna bir cevap seçip, "Devam etmek için lütfen şifreni tekrar gir" kısmına mevcut Instagram şifrenizi tekrar girmeniz gerekecek. Bu işlemleri yaptıktan sonra alt kısımda mavi renkli kutu içerisinde bulunan "Hesabı geçici olarak kapat" seçeneğini seçerek kapatma işlemi tamamlanıyor. Dondurma işlemi yapıldığında tekrar giriş yaparak hesap yeniden etkinleştirene kadar fotoğraflar, yorumlar ve beğenmeler gizli olacaktır.
Peki Instagram hesabı tekrar dondurmak için kaç gün beklenecek?
Instagram hesabını geçici olarak donduran kullanıcılar, hesaplarını tekrar açtığında bir hafta içerisinde tekrar Instagram hesap dondurma işlemi yapamıyor. Instagram hesabını geçici olarak kapatmak için bir hafta bekleme süresi veriliyor. Bu yüzden bir işlem yapmak için Instagram hesabınızı tekrar açtığınızda dondurmak için bir hafta beklemeniz gerekecek. Instagram'ı tekrar dondurmak için bekleme süresi bir haftadır.
Instagram hesabını kalıcı olarak kapatmak, aramalarda hiçbir şekilde çıkmamak, yorumlarda görünmemek ve hesabı tekrar giriş yapıldığında açılmaması için Instagram hesabının kalıcı olarak kapatılması yanı silinmesi işlemi uygulanır. Peki Instagram hesap silme nasıl yapılır? Instagram hesabını silmek için de aşağıdaki link üzerinden kullanıcı giriş bilgilerinizle giriş yapmalısınız.
Sisteme giriş yaptıktan sonra sayfada yer alan "Hesabını neden siliyorsun?" sorusuna bir cevap seçerek ilerleyin. Bu seçimi yaptıktan sonra güvenlik teyidi için tekrar Instagram şifrenizi girmeniz gerekecektir.
Tercih işlemini yaptıktan sonra sayfanın en alt kısmında bulunan "Hesabımı kalıcı olarak sil" seçeneğini seçerek, Instagram hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz.
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