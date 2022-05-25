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Instagram hesap dondurma nasıl anlaşılır? Dondurulan Instagram hesabı bulunur mu?

25.05.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram hesap dondurma işlemi, yapılan yönlendirmelerle adım adım uygulanarak başarıyla tamamlanabilir. Bir hesabın dondurulmuş olup olmadığı yine aynı kolaylıkla anlaşılabilir. Kullanıcılar için önem taşıyan bir nokta da dondurulan Instagram adresinin bulunup bulunamadığı ve mesajların gönderilip gönderilemediği konusudur. Instagram hesap dondurma nasıl anlaşılır? Instagram hesabını dondurunca ne olur?

Instagram hesap dondurma nasıl anlaşılır? Dondurulan Instagram hesabı bulunur mu?

İçindekiler

  • Instagram Hesap Dondurma Nasıl Anlaşılır?
  • Instagram Hesap Dondurunca Ne Olur?
  • Dondurulan Instagram Hesabı Bulunur mu?
  • Instagram'da Dondurulan Hesaba Mesaj Gider mi?
  • Instagram Hesabını Donduran Kişiyi Engelleme Mümkün mü?

Instagram kullanımına ara vermek isteyen kullanıcılar, Instagram'ın hesap dondurma özelliğini kullanırlar. Bazı hesapların dondurulup dondurulmadığını merak edenler ise bunu anlamaya çalışır. Instagram hesap dondurmanın nasıl anlaşıldığı ve Instagram hesabını dondurunca nelerle karşılaşıldığı da konunun önemli detayları arasında bulunur.

Instagram Hesap Dondurma Nasıl Anlaşılır?

Instagram hesap dondurma işlemi, hesabını bir süre kullanmak istemeyen kullanıcılar tarafından yapılmaktadır. Bu işlem gerçekleştirildiğinde dondurulan hesap sanki Instagram'dan silinmiş gibi görünür. Bu tür hesapları takip eden kimse hesaba ulaşamayınca dondurulup dondurulmadığını merak eder.

Birinin Instagram hesabını dondurup dondurmadığını anlamak için kontrol edilebilecek bazı noktalar vardır. Bunlar:

  • Dondurulan hesap Instagram'da aratıldığında bulunmaz.
  • Dondurulmuş Instagram hesapları arkadaş listelerinde görülmez.
  • Eğer dondurulan hesapla daha önceden mesajlaşılmışsa mesajlar kısmında hesap adı görünmez. Instagram kullanıcısı olarak geçer.

Bir kullanıcının Instagram hesabını dondurup dondurmadığını anlamak için bunların kontrol edilmesi yeterlidir. Ancak Instagram hesapları dondurulsa da silinse de aynı durum ortaya çıkar. Dondurulmuş hesap veya silinmiş hesap ise birbirinden ayırt edilemez.

Instagram Hesap Dondurunca Ne Olur?

Instagram hesabını dondurmak isteyen biri, hesabını dondurunca nelerle karşılaşacağını bilmek isteyebilir. Hesap dondurmanın belirli sonuçları vardır:

  • Instagram hesabı dondurulduğu zaman kişinin hesabı bu platformda görünmez olur.
  • Hesaptaki mesajlar ve içerikler hala korunur ancak görünmez.
  • Bu hesap Instagram'da aratıldığı takdirde bulunmaz.
  • Mesajlar kısmında herhangi bir dondurulmuş hesap varsa bu hesabın profil fotoğrafı kaybolur ve isminde de Instagram kullanıcısı yazar.
  • Dondurulmuş hesaplar hiçbir arkadaş listesinde görünmezler ancak takipçiler ve takip edilenler listeleri de korunur.

Dondurulan Instagram Hesabı Bulunur mu?

Instagram'da bazı hesapları arayan kişiler bunun için mesaj bölümünü, takip listelerini ve arama sekmesini kullanırlar. Burada profil adı yazarak aratırlar. Ancak hesaplar her zaman çıkmayabilir. Bunun sebebi hesabın dondurulması veya kapanmasıdır.

Dondurulmuş bir Instagram hesabını bulmak mümkün değildir. Bu hesapla olan mesajlar kalır ancak hesap profili görünmez. Bu hesap aratıldığında da bulunmaz. Yani dondurulmuş bir hesabı tekrar açılana kadar bulmak mümkün değildir.

Dondurulmuş hesaplar tekrar açıldığında eskisi gibi faaliyet gösterirler. Arkadaş listelerinde bulunurlar ve Instagram'da aratıldığında profil görünür hale gelir. Dondurulmuş hesaplar aktif hale getirildikten sonra mesajlar, takipçiler ve takip edilenler hiç değişmeden kalır.

Instagram'da Dondurulan Hesaba Mesaj Gider mi?

Dondurulmuş Instagram hesaplarında mesajlar silinmeden kalır. Aynı şekilde mesajlaşılan bir hesap dondurulduğunda mesajlar kalmaktadır. Yalnızca dondurulan hesabın profili silinmektedir. Dondurulmuş bir hesap eğer kapatılırsa, hesap tamamen kapandığında mesajlar iki taraflı silinecektir.

Instagram hesabını dondurmuş kişilere tekrar mesaj göndermek istenebilir. Bunun için geçmiş mesajlaşmaların durması gerekir. Eğer geçmişte mesajlaşma olmuşsa tekrar mesaj göndermek için bu kısım kullanılır.

Dondurulmuş bir hesaba mesaj göndermek mümkündür. Dondurulmuş hesap tekrar aktif hale geldiğinde bu mesajlar iletilir ve hesabı açan kişi bu mesajları görür. Yani dondurulmuş hesaba gönderilen mesajlar gider.

Instagram Hesabını Donduran Kişiyi Engelleme Mümkün mü?

Instagram kullanıcılarının bazıları, dondurulan hesaplar tekrar aktif olduğunda kendi profillerini görüntülemesini istemezler. Bu nedenle dondurulan hesapları engellemek isterler. Instagramda hesap engellemek için öncelikle o hesap bulunmalıdır. Ancak dondurulan hesaplar arama kısmına yazıldığında veya arkadaş listesinde arandığında bulunmazlar.

Instagram hesabını dondurmuş bir kişi, eğer geçmiş mesajlaşmalar duruyorsa mesaj kısmından bulunabilir. Dondurulmuş hesaplar bulunduğunda ismine tıklanarak şikayet edilebilir veya engellenebilir. Ancak bulunamayan hesaplar engellenemez.

Instagram hesabını donduran bir kimse engellenmişse, hesap tekrar açıldıktan sonra engelin kalkıp kalkmayacağı sorgulanır. Ancak böyle bir durum söz konusu değildir. Herhangi bir kullanıcıyı engelleyen kimse o engeli kaldırabilir. Bunun haricinde hiçbir şekilde engel kalkamaz.

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