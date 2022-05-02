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Instagram hesap dondurma süresi nedir? Instagram dondurma süresi kaç gün?

30.04.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram hesapları pek çok kullanıcı tarafından dondurulmakta, yani geçici olarak kapatılmaktadır. Kullanıcıların bu işlemi yapmasının sebebi genellikle sosyal medyaya ara vermektir. Özellikle bazı dönemlerde Instagram'ın cazibesinden geçici olarak korunmak isteyenler Instagram hesaplarını dondurmayı tercih etmektedir. Peki, Instagram dondurma süresi ne kadardır?

Instagram hesap dondurma süresi nedir? Instagram dondurma süresi kaç gün?

Sosyal medya kullanmaya ara vermek isteyen kişiler bu işe öncelikle Instagram hesaplarından başlarlar. Görselleri ve algoritmaları ile çok cazip olan bu uygulamaya ara vermekte güçlük çeken kullanıcılar da olmaktadır. Hesap dondurulduğu zaman belirli bir sürede açılamaz ve tekrar dondurmak için de belirli bir zamanın geçmesi gereklidir. Instagram hesap dondurma ve açma süresi ne kadardır?

Instagram Dondurma Süresi Nedir?

Instagram kullanıcıları hesaplarını geçici olarak kapatma hakkına sahiptir. Hesabı geçici olarak kapatmanın, yani hesap dondurmanın en yaygın sebeplerinden biri sosyal medyaya ara vermektir. Dopamin detoksu olarak veya sosyal medya detoksu olarak adlandırılan akımlar da Instagram hesabını dondurmanın bir sebebidir.

Bazı kullanıcılar hesaplarını çok sık dondurmak isterler. Instagram hesapların kaç kere dondurulabileceği konusunda bir sınır belirlememiştir. Bütün hesaplar sonsuz kez dondurulabilir.

Instagram hesapları geçici olarak kapatıldıklarında kullanıcının istediği süre boyunca kapalı kalabilir. Yani Instagram hesabını dondurmanın süre sınırı yoktur.

Hesaplarını birkaç kez dondurmak isteyen kullanıcılar için iki dondurma arasında bir süre sınırı belirlenmiştir. Bu süre sınırı Instagram dondurma süresi olarak adlandırılır.

Instagram Dondurma Süresi Kaç Gün?

Bazı kullanıcılar Instagram hesaplarını sık sık dondururlar. Bu şekilde birkaç kez dondurmak tamamen kişinin özgürlüğüdür. Ancak dondurma işlemleri arasında beklenmesi gereken bir süre mevcuttur.

Instagram dondurma süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. Yani Instagram dondurma işlemleri arasında 1 hafta geçmesi gereklidir.

Kullanıcılar hesaplarını dondurduklarında ve açtıklarında bir kez daha dondurabilmeleri için 7 gün boyunca beklemelidir. Bu süre dondurulan günden itibaren değil, dondurulmuş hesabın aktif edildiği günden itibaren sayılır. Kullanıcılar 1 haftadan kısa süre içinde hesaplarını 2. kez dondurmak istediklerinde Instagram uyarı vermektedir.

Instagram Hesap Dondurma Ve Açma Süresi Ne Kadar?

Instagram hesabı geçici olarak kapatıldığı zaman bu hesap istenilen süre boyunca dondurulabilir. Ancak dondurulan Instagram hesabının açılması için en az 3 saat geçmelidir. Hesabını yanlışlıkla donduran veya dondurmaktan vazgeçen kişiler 3 saat sonra hesaplarını aktif hale getirebilirler. Bu süre sınırına dondurulan Instagram hesabını açma süresi denir. Dondurulmuş Instagram’ı açma süresi 3 saattir. Ancak bu sürede bir üst sınır bulunmamaktadır.

Dondurulmuş Instagram hesabını açtıktan sonra tekrar dondurmak için ise 7 gün geçmesi gerekir. Instagram bu tür sürelere kullanıcı deneyimlerini göz önünde bulundurarak karar vermiştir. Bu süreler içerisinde işlem yapmak isteyen kullanıcılar uyarı ile karşılaşırlar.

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sosyal medya Instagram
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