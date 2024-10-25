Instagram hesap silme geçici olarak nasıl yapılır? Instagram hesabını geçici olarak silme

Instagram hesap silme işlemi yalnızca web tarayıcısından yapılabilir, Instagram mobil uygulamasından yapılamaz. Tarayıcıdan giriş yaptıktan sonra profil düzenleme sayfasına gidip “Hesabımı geçici olarak kapat” seçeneği ile hesap geçici bir süreliğine dondurulabilir.

Instagram hesap silme geçici olarak nasıl yapılır?

Instagram hesabını geçici olarak kapatmak için bazı adımlar izlenir. Hesap dondurma işlemi aynı zamanda Instagram mobil uygulamasından veya tarayıcıdan yapılabilir.

Hesap dondurma işlemini Instagram mobil uygulamasından yapmak için adımlar şöyledir:

Mobil uygulamadan profilinize tıklayın.

Sağ üst kısımdaki üç çizgiye dokunun.

Arama kısmına "Dondurma veya silme" yazın ve arayın.

Arama sonucunda çıkan "Dondurma veya silme" seçeneğine tıklayın.

Karşınıza Hesaplar Merkezi çıkacak. Instagram hesabı seçilerek devam edilir.

Instagram hesabını dondurma veya silme kısmından "hesabı dondur" seçeneğine tıklanır.

Güvenlik amacıyla Instagram hesap şifrenizi girip devam ederek Instagram geçici hesap silme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Bu işlemle hesabınızı silmeden devre dışı bırakabilirsiniz. Böylelikle profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenileriniz gizlenir. Hesabınızı yeniden açmak için kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmanız yeterlidir.

Geçici Instagram hesabı silme hakkında bilinmesi gerekenler

Instagram geçici hesap silme, sosyal medyaya ara vermek isteyenler için uygun bir çözümdür. Bu işlemle hesap kalıcı olarak silinmez, sadece profil, fotoğraflar, yorumlar ve beğeniler geçici olarak gizlenir. Hesabı geri açmak için kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmanız yeterlidir. Tüm içerikleriniz aynı şekilde görünmeye devam eder.

Geçici hesap kapatma işlemi Instagram mobil uygulaması ve web tarayıcısı üzerinden yapılabilir. Profil düzenleme sayfasına giderek "Hesabı dondur" veya "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıkladığınızda, hesabı neden kapattığınızı belirtip şifrenizi tekrar girmeniz istenir.

Bu işlemin önemli bir avantajı istediğiniz zaman hesabınızı tekrar aktif hâle getirebilmenizdir. Instagram hesabını geçici olarak silme işlemi yalnızca haftada 1 kez yapılabilir. Bu nedenle aynı hafta içinde birden fazla kez hesabınızı kapatıp açamazsınız.