Instagram hesap silme nasıl yapılır? Instagram hesap dondurma adımları nelerdir?

Instagram hesap silme nasıl yapılır sorusu Instagram kullanıcıları tarafından sıkça soruluyor ve internette aratılıyor. Sosyal medya platformlarının oldukça popüler olduğu ve çok tutulduğu bir dönemde ortaya çıkan Instagram, şu an en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya kanallarından biri oldu. Instagram sayesinde kullanıcılar çevrimiçi olarak tamamen ücretsiz bir şekilde fotoğraf, video ve anlık hikayeler gibi paylaşımlar yapabiliyorlar. Bazen Instagram hesap silme nasıl yapılır diye aramalar da oluyor elbette. Peki Instagram hesap silme nasıl yapılır? Instagram hesap silme ve dondurma linki nerededir?

Kevin Systrom ve Mike Krieger ikilisinin ellerinden çıkan Instagram, mobil bir uygulama olarak akıllı telefonlardaki yerini 2010 yılında aldı. Hızlı bir çıkış yapan sosyal medya kanalı, kuruluşunun üzerinden sadece 4 yıl geçmesine rağmen 2014 yılında 300 milyonun üzerinde aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Şu an ise bu sayı çok daha büyük rakamlara ulaşmış durumda. Uygulama aynı zamanda ülkemizde de milyonlarca üyeye sahip. Her ne kadar birçok kullanıcı için oldukça keyifli vakit geçirten bir uygulama olsa da, kimileri Instagram hesaplarını silmek istiyor.

Sosyal medyadan uzaklaşmak isteyen ve özel hayatlarını artık bu tür platformlar üzerinden başka insanlar ile paylaşmak istemeyen kişiler, Instagram hesap silme seçeneğine geçmiş durumdalar. Facebook ya da benzeri diğer sosyal medya platformlarına göre Instagram hesap silme süreci çok daha rahat bir şekilde ilerliyor. Eğer siz de bu sosyal medya platformundan sıkıldıysanız ya da kendi özel sebepleriniz nedeni ile Instagram hesap silme işlemi yapmak istiyorsanız, sizin için hazırladığımız adımları izleyebilirsiniz.

INSTAGRAM HESAP SİLME NASIL YAPILIR?

Yine bir bilgisayar üzerinden Instagram web sayfasını açın ve giriş yapın. Hesap silme işlemi mobil uygulama üzerinden yapılamıyor.

Daha sonra aşağıda bulabileceğiniz linke tıklayarak hesap silme sayfasına girin.

Bu sayfada sizden hesabınızı neden silmek istediğinize dair bir soru soruluyor. Cevabı ile birlikte şifrenizi de ilgili boşluğa yazın.

Son olarak "Hesabı Kalıcı Olarak Sil" yazan butona tıklayarak Intagram hesap silme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Instagram hesabınızı kalıcı olarak silmek için TIKLAYIN!

Burada dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunuyor. Hesabınızı bu yolla sildiğiniz zaman size ait hiçbir bilgiye tekrar ulaşamayacaksınız. Ayrıca gelecekte tekrar hesap açmak istediğinizde eski kullanıcı adınızı tekrar kullanamayacaksınız.

INSTAGRAM HESABI DONDURMA

Öncelikle belirtmemiz gerekiyor ki Instagram, Facebook ya da Twitter gibi diğer sosyal medya platformlarından biraz daha farklı işliyor. Bu platform üzerinde yapabileceğiniz eylemler, diğerlerine göre daha farklıdır. Instagram üzerinden sadece fotoğraf, video ya da anlık hikaye paylaşımı yapabilirsiniz. Aynı şekilde, bu platform üzerinden hesabınızı silme işlemi de farklı işler. İlk olarak bilmeniz gereken şey, Instagram hesabınızı uygulamayı kullandığınız mobil cihaz üzerinden ayarlamalar yaparak silemezsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey, bir bilgisayar kullanarak platforma bilgisayardan giriş yapmaktır.

Ayrıca Instagram'ın Facebook'ta olduğu gibi, hesap dondurma şeklinde bir seçeneği yoktur. Bunun yerine hesabı geçici olarak kapatma şeklinde bir seçenek bulunuyor. Hesabı geçici olarak ya da tamamen silmeden önce, eğer isterseniz bu seçenekleri kullanmadan hesabınızı sizi takip etmeyen kullanıcılara kapatabilirsiniz. Profilinizi gizleyerek istenmeyen kullanıcıların size ait özel fotoğraf ve videolara erişmesini engelleme gibi bir seçenek mevcut. Fakat bu seçenek size yeterli gelmiyor ise, geçici olarak hesabı kapatmayı düşünebilirsiniz. Zira hesabı tamamen sildiğiniz zaman, size ait bütün fotoğraf ve videolar da geri dönülmez bir biçimde silinecektir.

Geçici silme işleminde ise istediğiniz zaman tekrar hesabınızı geri açabilirsiniz. Geçici silme işlemini yapabilmek için aşağıdaki basit adımları takip etmeniz yeterlidir.

INSTAGRAM HESABINI DONDURMA ADIMLARI

İlk olarak bilgisayarınız üzerinden Instagram'ın web sayfasına gidin. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak giriş yapın.

Daha sonra aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayarak, hesabı geçici olarak kapatma sayfasına gidin.

Açılan sayfada sizden hesabı geçici olarak neden kapatmak sebebiniz ve şifreniz istenecek.

İlgili alanları doldurduktan sonra "Hesabı Geçici Olarak Kapat" sekmesine tıklayarak hesabınızı istediğiniz zaman açabilmek üzere kapabilirsiniz.

Instagram hesabınızı geçici olarak kapatmak için TIKLAYIN!

Eğer bu seçeneği tercih edip hesabınızı geçici olarak kapatırsanız, istediğiniz zaman bıraktığınız şekilde hesaba tekrar ulaşmanız mümkündür. Ancak Instagram hesap silme işlemini yaparsanız, geri dönüşü olmayacak şekilde platformdan üyeliğinizi kaldırabilirsiniz. Ancak unutmayın ki, Instagram'da Facebook'ta olduğu gibi verileri yedekleme gibi bir opsiyon bulunmuyor. Bu nedenle silme işlemine başlamadan önce bunu göz önünde bulundurmalısınız. Instagram hesap silme işlemi için, yine geçici silme işlemine benzer bir yol izleniyor. Aşağıdaki adımları uygulayarak hesabınızı bu platform üzerinden tamamen kaldırabilirsiniz.

INSTAGRAM ŞİFREMİ UNUTTUM

Instagram şifresi, hesabınızı geçici olarak kapatmak, tamamen silmek ve giriş yapmak gibi eylemleriniz için gereklidir. Bu nedenle şifrenizi hatırlamıyorsanız, az önce bahsettiğimiz işlemleri gerçekleştiremezsiniz. Tekrar yeni bir şifre almak için;

Instagram'ın web ya da mobil uygulama versiyonunu açın.

Giriş yapacağınız kısımda "şifremi unuttum" butonu bulunuyor. Bu butona basıp yönergeleri takip ederek sisteme kayıtlı mail adresinize şifre sıfırlama bağlantısı gönderebilirsiniz. Böylelikle yeni bir şifre belirleme imkanınız olacaktır. Yeni şifreniz ile giriş yaptıktan sonra, hesabınızı silme, kapatma ve bu gibi işlemleri istediğiniz şekilde yerine getirebilirsiniz.

