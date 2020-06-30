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Instagram hesap silme nasıl yapılır? Hesap kapatmak için bunları yapın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 12:05 | Son Güncelleme

Instagram kullanıcıları zaman zaman çeşitli nedenlerle Instagram hesabını silmek istiyor. Uygulamada geçirilen sürenin fazla olması bunun başta gelen sebepleri arasında. Ancak Instagram hesap silme işlemi, hesabı açmak kadar kolay olmuyor. Peki Instagram hesabı nasıl silinir, kapatılır ya da dondurulur? İşte detaylar...

Instagram hesap silme nasıl yapılır? Hesap kapatmak için bunları yapın!

En popüler mobil uygulamalardan biri olan Instagram'ın kullanıcı sayısını günden güne artarken, kimi kullanıcılar bu mikro blogda geçirdikleri sürenin giderek artmasından muzdarip. Instagram hesabını kapatmak isteyenlerin ilk sebebi geçirilen sürenin fazlalığı olsa da, farklı sebeplerden dolayı da hesabını silmek ya da dondurmak isteyenler var. Tüm sosyal mecralarda olduğu gibi Instagram'da da hesap oluşturmak oldukça kolayken, hesabı kapatma işlemi biraz daha fazla vakit alıyor. Peki Instagram hesap silme, kapatma ve dondurma işlemleri nasıl yapılır? İşte detaylar...

Instagram hesabı nasıl silinir?

Instagram hesabınızı kapatmak için kullandığınız mobil cihazın (tablet, telefon, bilgisayar) tarayıcısından Instagram'ın internet sitesine giriş yapmanız gerekmektedir.

"https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/" linkini kopyalayarak tarayıcınıza yapıştırın. Buraya geldiğinizde sisteme giriş yapmadıysanız sizden kullanıcı adınız ve şifreniz ile sisteme giriş yapmanız istenecektir.

Ardından sayfada bulunan "Hesabını neden siliyorsun?" sorusuna bir yanıt seçin. Bu tercihi işaretledikten sonra sayfanın devamında sizden güvenlik için şifrenizi yenide yazmanız istenecektir. Şifrenizi yazdıktan sonra sayfanın sonunda bulunan "Hesabımı kalıcı olarak sil" seçeneğine tıklayarak, Instagram hesabınızı kalıcı olarak kapatabilirsiniz.

Diğer taraftan hesabınızı tamamen kapatmak yerine belli bir süre dondurmak istediğinizde ise Ayarlar kısmına gelin ve "Profili Düzenle" seçeneğine tıklayın. Bu kısma geldiğinizde sayfanın sonunda "Hesabımı geçici olarak kapat" yazısını göreceksiniz. Bu yazıya tıkladığınızda hesabınızı geçici olarak kapatmış olacaksınız.

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