Instagram hesap silme PC'den nasıl yapılır? Windows ve Mac'ten Instagram hesabını silme

Instagram hesabını kullanmaya devam etmek istemeyen kişiler, ilgili profillerinin platformdan kaldırılmasını sağlayabilirler. Mobil uygulamadan kolaylıkla tamamlanabilen işlemin Windows, macOS, Linux işletim sistemine sahip olan cihazlardan gerçekleştirilmesi de mümkündür. Bu kapsamda farklı işletim sistemlerinin yüklü olduğu masaüstü bilgisayar, laptop ve tabletlerden hangi aşamaların tamamlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca kullanılan tarayıcılar üzerinden kısa sürede erişim sağlanabilen Instagram hesabını kalıcı olarak silme linkinin belirtilmesinde fayda vardır. Bu sayede kullanıcı profiline giriş yapan kişiler pratik adımları izleyerek hesaplarını kapatabilirler.

Instagram hesap silme PC'den nasıl yapılır?

Popüler bir sosyal medya platformu olan Instagram bünyesindeki hesabını silmek isteyen bir kişi, mobil cihazlardan veya bilgisayarlardan işlem gerçekleştirebilir. İlgili platformda yer alan bir kullanıcı profilinin tamamen kaldırılması için farklı işletim sistemine sahip olan bilgisayarlar da kullanılabilir.

Örneğin; Windows, Linux işletim sistemiyle çalışan cihazlardan ve Mac'ten Instagram hesabını silme işleminin adımları aynıdır. Bu nedenle aşağıda sıralanan temel aşamaların tamamlanmasıyla platformdaki hesapların kalıcı olarak kaldırılması talep edilebilir:

İlk olarak Windows veya diğer işletim sistemlerine sahip olan bilgisayarın arama motoruna giriş yapılmalıdır.

İkinci adımda adres çubuğuna Instagram kalıcı olarak hesap silme linki yapıştırılmalıdır.

Bu sayfada ilgili profile giriş yapılması için telefon numarası, e-posta ya da kullanıcı adı ve şifre verileri kullanılmalıdır.

Ardından açılan sekmede "Instagram Hesabını Neden Silmek İstiyorsun?" sorusunun yer aldığı fark edilir.

Sistemdeki soruya yanıt olan seçeneklerden biri tercih edilerek "devam" butonuna tıklanır.

Bu süreçte ilgili kutucuğa kullanıcı hesabına ait güncel şifrenin yeniden aktarılması gerekir.

İşlem onayı verildikten sonra macOS veya Windows'dan Instagram hesabını silme adımları sonlandırılmış olur.

Instagram hesap silme Windows'tan nasıl yapılır?

Instagram hesabını Windows işletim sistemine sahip olan cihazlar aracılığıyla silecek olan bireyler farklı tarayıcıları kullanabilirler. Google, Yandex, Microsoft Edge gibi birçok arama motoru üzerinden ilgili adımların tamamlanması mümkündür. Instagram hesabının silinmesini sağlayan işlem sayfasına ait olan link kullanıldığı takdirde tüm aşamalar kısa sürede tamamlanabilir. Ayrıca söz konusu işlemin Windows işletim sisteminin yüklü olduğu masaüstü bilgisayarların yanı sıra laptoplardan ve tabletlerden de gerçekleştirilmesi uygundur.

Instagram hesap silme Mac'ten nasıl yapılır?

İşletim sistemi macOS olan Mac bilgisayarların Safari tarayıcısından Instagram'ın resmî web sayfasına erişim sağlanabilir. Dolayısıyla bu platformda bulunan bir profilin kalıcı olarak kapatılması için Safari'den Instagram hesap silme sekmesine geçiş yapılması mümkündür. Buna ek olarak Mac cihazlarda farklı bir tarayıcı kullanıldığı takdirde ilgili arama motorundan aynı sayfaya ulaşılabilir. Ardından Instagram hesap silme adımları tamamlanarak profilin platformdan kalıcı olarak kaldırılması söz konusu olur.