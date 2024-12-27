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Instagram hikâye gizleme nasıl yapılır? Instagram'da hikâye nasıl gizlenir? iPhone ve Android Instagram'da hikâye gizleme ve Instagram toplu hikâye gizleme

Burcu Tufan Burcu Tufan
16.12.2024 15:15
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Instagram'da aktif olarak hikâye paylaşımı yapan kişilerin gönderilerini görüntüleyecek olan kullanıcıları sınırlandırmaları mümkündür. Bu kapsamda ilgili platformun "Hikâyeleri ve canlı videoları gizle" opsiyonu kullanılır. Söz edilen özelliğe erişim sağlanması için de pratik adımlarla profilin ayarlar sekmesine ulaşılmalıdır. Ardından tek bir kullanıcıya veya birden fazla kişiye hikaye paylaşımlarının gizlenmesi uygundur.

Instagram hikâye gizleme nasıl yapılır? Instagram'da hikâye nasıl gizlenir? iPhone ve Android Instagram'da hikâye gizleme ve Instagram toplu hikâye gizleme

Instagram kullanıcıları ilgili platformda gönderi, Reels veya hikaye paylaşımları yapabilir. Bu paylaşımların kimler tarafından görüntülenebileceği ise farklı ayar menüleriyle düzenlenebilen unsurlardandır. Buna bağlı olarak iOS veya Android işletim sistemine sahip olan cihazlarda hikâye gizleme işleminin nasıl tamamlandığı açıklanmalıdır. Bunun için öncelikle profilin ayarlar menüsüne erişim sağlanır. Ardından birkaç pratik adımla hikâyelerin tek bir kişiye ya da birden çok takipçiye gizlenmesi mümkün olur.

Instagram hikâye gizleme nasıl yapılır?

Instagram platformu kullanıcılarına gönderilerini paylaşacakları kişileri sınırlama seçeneği sunar. Bu kapsamda öne çıkan özelliklerden biri de hikâye gizleme işlemidir. İlgili özellikten yararlanan kişiler, paylaştıkları hikâyeleri hangi kullanıcıların görüntüleyebileceğini belirleyebilir. Bu bağlamda uygulamanın güncel arayüzü göz önünde bulundurularak "Instagram'da hikâye nasıl gizlenir?" sorusuna cevap olan kolay anlaşılır adımlar aşağıdaki gibi açıklanmalıdır:

  • Öncelikle iOS veya Android işletim sistemine sahip olan cihazlardan Instagram uygulamasının ana ekranına ulaşılır.
  • İkinci aşamadaysa sağ alt köşede konumlanan profil simgesine tıklanır.
  • Kullanıcı profili menüsüne geçiş yapıldığı zaman sol üst kısımdaki üç çizgi içeren sembol kullanılır.
  • İlgili işarete tıklayan kişiler açılan ekrandan "Hikâyeleri ve canlı videoları gizle" başlığını seçmelidir.
  • Geçiş yapılan bölümde takipçilerin tümünün listelendiği görülür.
  • Bu aşamada arama kutucuğuna hikayelerin gizleneceği kullanıcının adı girilebilir.
  • Buna ek olarak listeden sıralı olarak ilgili paylaşımların gizleneceği kişilerin belirlenmesi mümkündür.
  • Ardından Android ve iPhone Instagram'da hikâye gizleme işleminin tamamlanması için "Bitti" butonuna tıklanır.

Yukarıda sıralanan işleme ek olarak hikâye gizleme işlemini belirli bir paylaşım yaptıktan sonra tamamlamak isteyenler farklı bir yöntemden yararlanabilir. Bu seçenekte hikâye yüklendikten sonra gönderiye tıklanarak sağ alt bölümden gizlilik ayarları düzenlenmelidir. Ancak bu durumda yapılan paylaşım, hikâyenin gizleneceği kişi tarafından çoktan görüntülenmiş olabilir. Dolayısıyla söz konusu işlemle birlikte aktif olarak görüntülenen paylaşımdan sonra yüklenen diğer hikâyeler seçilen kullanıcılara gizlenir.

Instagram toplu hikaye gizleme nasıl yapılır?

Instagram hikâyelerini birden fazla kişiye gizleme seçeneğinin mevcut olduğu bilinir. Bu işlemin tamamlanması için ise klasik adımların takip edilmesi gerekir. iOS veya Android Instagram'da hikâye gizleme opsiyonuna profil menüsünden erişim sağlanır. Ayarlar arasında sıralanan "Hikayeleri ve canlı videoları gizle" başlığına tıkladıktan sonra birden fazla kullanıcının seçilmesi mümkündür. Ayrıca bu süreçte paylaşımların tüm takipçilere gizlenmesi de uygundur.

Anahtar Kelimeler:
Instagram paylaşım ınstagram hesabı
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