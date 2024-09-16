Instagram hikâyelere yorum yapma: Instagram hikâyelerine nasıl yorum yapılır? Instagram hikâye yorumları nasıl açılır?

Instagram hikâyelerine yorum yapmak için ilk olarak uygulamayı açın ve ana sayfanın üst bölümde görülen hikâyelerden birine dokunun. Hikayeyi izlerken, ekranın alt kısmında “Mesaj Gönder” veya “Yanıtla” kutusunun hemen sol kısmında, konuşma balonu simgesine dokunarak hikaye hakkındaki düşünce, emoji ya da sorular yorum olarak gönderilebilir.

Instagram hikâyelere yorum yapma nasıl olur?

Instagram hikâyelerine yorum yapma özelliği sayesinde hikaye oynatılırken ekranın alt kısmında, “Mesaj Gönder” veya “Yanıtla” kutusunun sol yanında "konuşma balonu" simgesi yer alır ve bu kutuya tıklanarak söz konusu hikâye ile ilgili yorum, düşünce veya emoji eklenir.

Instagram hikâyelerine yapılan yorum hikayeyi görüntüleyen kişiler tarafından görüntülenebilir. Instagram hikâyeye yorum yapma özelliğiyle yorum yapılarak duygu ve düşünceler iletilebilir.

Instagram hikâyelerine nasıl yorum yapılır?

Instagram hikayelerine yorum yapmak için yapılacak ilk adım uygulamayı açıp ana sayfanın üstünde yer alan hikâyeler kısmına tıklamak. Sonrasında yorum yapılacak kişinin profil resmine dokunarak hikâyesi izlenip ekranın alt kısmında “Mesaj Gönder” veya “Yanıtla” kutusunun sol tarafında bulunan "konuşma balonu" simgesine tıklanarak yorum, düşünce veya emoji gönderilir. Yapılan yorum doğrudan hikâyeyi görüntüleyen kişilerce görülecektir.

Instagram hikâyelerine nasıl yorum yapılacağı maddeler hâlinde göstermek gerekirse:

Instagram’ı uygulamasına giriş yapılır: Ana sayfadaki en üst kısımda, takip ettiğiniz kişilerin hikâyelerini görüntülenir.

Görüntülemek istenilen hikâyeye tıklanır: Yorum yapmak istenilen kişinin hikâyesini izlemek için profil resmine dokulur.

Yanıt kutusunun yanındaki konuşma balonu simgesi bulunur: Hikâyeyi izlerken, ekranın altında “Mesaj Gönder” ya da “Yanıtla” şeklindeki kutunun hemen sol kısmında "konuşma balonu" simgesi görülür.

Bu simgeye tıklanarak yorum yazılır.

Instagram hikâyelerine yorum yapamıyorum sorunu

Instagram hikâyelerine yorum yapamıyorum sorunu bazı kullanıcıların çözüm aradığı bir sorundur. Intagram kullanıcısı, hikâye yorumlarını kapalı yapmış olabilir, yani sadece “Herkes” veya “Takip ettiğin kişiler” seçeneklerinden biri aktif değilse yorum yapılamaz. Ayrıca, bazı hesap türlerinde, özellikle işletme veya içerik üretici hesaplarında, yanıt ayarları sınırlı olabilir. Kullanıcının gizlilik ayarları da yorum yapma seçeneklerini etkileyebilir, eğer kullanıcı sizi takip etmiyorsa ya da karşılıklı olarak takip etmiyorsanız, yorum yapma izniniz olmayabilir.

Instagram hikâye yorumları nasıl açılır?

Instagram hikâyelerine yorum yapma özelliğini açmak için şu adımlar takip edilir:

Instagram uygulaması açılıp profile gidilir.

Ardından sağ üst köşedeki üç çizgiye dokunulur.

Buradan “Yorumlar” kısmına tıklanır.

Daha sonra “Hikâyeler” bölümüne gidilerek “Hikâye yorumları” açılıp kapatılabilir.

Ayrıca bu kısımdan kimlerin yorumlarının engelleneceği, kimlerin yorum yapabileceği (Herkes veya takip ettiğin kişiler) konusunda kontroller sağlanabilir.

Instagram hikâye yorumlarını görmek için ise söz konusu hikâyeyi açıp ekranın sol alt köşesindeki konuşma balonu simgesine dokunarak yorumlar açabilir ve hikâyeye gelen yorumlar görülebillir.