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Instagram hikaye boyutu nedir? Instagram hikaye fotoğraf boyutu ayarlama nasıl yapılır?

11.06.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram hikaye boyutu Instagram'ın sınırlandırmış olduğu hikaye özelliklerinden bir tanesidir. Belirli formattaki ve boyuttaki dosyalar Instagram hikayesine yüklendiğinde sorun çıkmaktadır. Instagram sınırlarına uymayan hikayelerde yüklenmeme, açılmama, bulanıklaşma ve kalite kaybı gibi sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle Instagram hikaye boyutuna dikkat edilmeli ve gerekirse araçlar yardımıyla boyut ayarlanmalıdır. Instagram hikaye boyutu nedir?

Instagram hikaye boyutu nedir? Instagram hikaye fotoğraf boyutu ayarlama nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Instagram Hikaye Boyutu Nedir?
  • Instagram Hikaye Fotoğraf Boyutu Ayarlama Nasıl Yapılır?

Instagram hikaye boyutu ayarlama, resmin veya videonun daha kolay yüklenmesi, orijinal kalitesini koruması, daha çabuk açılması ve bulanık görünmemesi için gereklidir. Instagram, hikaye boyutları için belirli sınırlar kullanmaktadır. Çeşitli araçlar sayesinde eldeki dosyaları bu boyutlara göre ayarlamak mümkündür. Instagram hikaye fotoğraf boyutu ayarlama nasıl yapılır?

Instagram Hikaye Boyutu Nedir?

Instagram hikaye boyutu fotoğraf ve video için farklılık gösterir. Instagram hikayelerinin daha iyi görünmesi, bulanık çıkmaması, paylaşıldığında kalitenin düşmemesi için Instagram hikaye boyutu ayarlarına dikkat edilmelidir.

Instagram’ın kabul ettiği fotoğraflı veya videolu hikaye boyutu maksimum 1080 x 1920 pikseldir. Instagram hikayelerinde fotoğraf veya video atarken görsel boyutu oranı 9:16 olarak ayarlanmalıdır.

Instagram’ın hikayelerin kalitesini düşürmemesi için görsel ve videoların sahip olduğu MB’ta da dikkat etmek gereklidir. Instagram fotoğraflı hikayelerin maksimum 30 MB olmasına ve Instagram videolu hikayelerin de maksimum 4 GB olmasına özen gösterilmelidir.

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Instagram Hikaye Fotoğraf Boyutu Ayarlama Nasıl Yapılır?

Instagram hikaye boyutu ayarlama yöntemleri sayesinde Instagram hikayelerini daha kaliteli ve uygun ölçülerde paylaşmak mümkündür. Instagram’da hikayelerin boyutunu ayarlarken dikkat edilmesi gereken piksel ölçüleri, dosya boyutu ve görsel oranlarıdır. Instagram hikaye fotoğraf boyutu ayarlamak için kullanılabilecek araçlar şunlardır:

  • NoCrop For Instagram Story
  • Insta Square Maker
  • Full Size IG Photos
  • InstaSize

Instagram hikaye araçları kullanılarak yapılan boyut ayarlama işlemlerinde görseli 9:16 oranında kırpmak mümkündür. Instagram hikayelerinde paylaşılacak görselin kalitesini artırmak için kullanılabilecek araçlar:

  • letsenhance.io web sitesi
  • waifu2x web sitesi
  • Photoshop programı
  • Remini uygulaması
  • PhotoTune uygulaması
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Instagram hikayelerinde kullanılacak dosyaların kalitesinin yüksek olması bazı durumlarda dosya boyutunu artırmaktadır. Instagram hikayelerinin izin verdiği ölçüde dosya boyutunu korumak için GB ve MB düşürme işlemleri yapılabilir. Instagram hikayeleri için dosya boyutu küçültme işlemleri,

  • Resizepixel web sitesi,
  • Imagecompressor web sitesi,
  • Compressjpeg web sitesi kullanılarak yapılabilmektedir.

Instagram boyut küçültme işlemleri piksel düşürerek de yapılabilmektedir. Ancak GB ve MB düşüren internet siteleri sayesinde dosyaları daha iyi sıkıştırmak ve Instagram’da hikaye olarak paylaşmaya uygun boyuta getirmek mümkün olur.

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Instagram
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