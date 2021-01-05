Hikaye, 2011 yılında Snapchat'in hayatımıza girmesiyle tanıştığımız ve sıkça kullandığımız bir sosyal medya özelliği olmuştu. Snapchat uygulaması da bu özelliği sayesinde kısa sürede dünya geneline yayılmıştı. Sosyal medya platformları arasında büyük bir yenilik yapan Snapchat'i, Facebook şirketi kendi bünyesine katmaya çalışsa da başarılı olamamıştı. Bunun ardından Facebook, hikaye özelliğini Instagram üzerinde uyguladı ve kısa bir süre içinde Snapchat'in tahtını salladı.

Instagram'da hikaye olarak paylaşılan bir fotoğraf veya video, yayınlanmasının ardından 24 saat sonra kaybolur. Paylaşılan bir hikayeye ise takipçiler yorum yapabilir. Instagram'ı aktif kullanan çoğu kullanıcı, "Instagram'da hikaye video indirmek mümkün mü? veya "Herhangi bir Instagram hikaye indirme programı mevcut mu?" sorularına yanıt arıyor. Bu yazımızda, "Instagram'da hikaye nasıl indirilir?" sorusunu tüm detaylarıyla yanıtladık...

Instagram Hikaye İndirme Nasıl Yapılır?

24 saat dolduğunda otomatik olarak kaybolan hikayeleri Instagram uygulaması üzerinden indirmek mümkün değil. Ekran görüntüsü ile bir hikayenin kaydını almak mümkün ancak direkt uygulama üzerinden bu işlem gerçekleştirilemiyor. Yine de Android, iOS ve bilgisayar üzerinden yapabileceğiniz şeyler var. İşte Instagram'da hikaye indirmek için takip edilmesi gereken adımlar...