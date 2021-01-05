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Instagram hikaye indirme

05.01.2021 17:21 | Son Güncelleme:
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Instagram hikaye indirme

İlk olarak Snapchat ile tanıdığımız hikaye, Instagram'a geldikten sonra uygulamada en sık kullanılan özellik oldu. Aynı zamanda hikaye özelliği, Instagram kullanıcılarının takipçileriyle etkileşimini artırmalarını da sağlıyor. Bu yazımızda, "Instagram'da hikaye nasıl indirilir?", "Bu amaçla kullanılabilecek bir Instagram hikaye indirme programı var mı?" gibi sorulara yanıt bulacağız.

Hikaye, 2011 yılında Snapchat'in hayatımıza girmesiyle tanıştığımız ve sıkça kullandığımız bir sosyal medya özelliği olmuştu. Snapchat uygulaması da bu özelliği sayesinde kısa sürede dünya geneline yayılmıştı. Sosyal medya platformları arasında büyük bir yenilik yapan Snapchat'i, Facebook şirketi kendi bünyesine katmaya çalışsa da başarılı olamamıştı. Bunun ardından Facebook, hikaye özelliğini Instagram üzerinde uyguladı ve kısa bir süre içinde Snapchat'in tahtını salladı.

Instagram'da hikaye olarak paylaşılan bir fotoğraf veya video, yayınlanmasının ardından 24 saat sonra kaybolur. Paylaşılan bir hikayeye ise takipçiler yorum yapabilir. Instagram'ı aktif kullanan çoğu kullanıcı, "Instagram'da hikaye video indirmek mümkün mü? veya "Herhangi bir Instagram hikaye indirme programı mevcut mu?" sorularına yanıt arıyor. Bu yazımızda, "Instagram'da hikaye nasıl indirilir?" sorusunu tüm detaylarıyla yanıtladık...

Instagram Hikaye İndirme Nasıl Yapılır?

24 saat dolduğunda otomatik olarak kaybolan hikayeleri Instagram uygulaması üzerinden indirmek mümkün değil. Ekran görüntüsü ile bir hikayenin kaydını almak mümkün ancak direkt uygulama üzerinden bu işlem gerçekleştirilemiyor. Yine de Android, iOS ve bilgisayar üzerinden yapabileceğiniz şeyler var. İşte Instagram'da hikaye indirmek için takip edilmesi gereken adımlar...

1. Instagram Hikaye İndirme Android İşletim Sisteminde Nasıl Yapılır?

  • İlk olarak, Google Play Store üzerinden "Story Saver" uygulamasını indirin.
  • Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından, indirdiğiniz programa giriş yapın. Uygulama kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmenizi isteyecek. Bu alana Instagram kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
  • Oturum açtıktan sonra ana sayfada takip ettiğiniz kişilerin hikayeleri açılacak.
  • Daha sonra indirmek istediğiniz bir hikayeyi görüntüleyin. Eğer takip etmediğiniz bir Instagram kullanıcısının hikayesini indirmek istiyorsanız, arama bölümüne kişinin kullanıcı adını yazın ve profiline giriş yaptıktan sonra hikayesini açın.
  • Ardından "Save (Kaydet)" butonuna tıklayın ve hikaye indirme işlemini tamamlayın.
  • Bu adımları takip ederek, Android cihazlar üzerinden kolaylıkla hikaye indirme işlemi yapılabilir. İndirilen hikayeler ise fotoğraf galerinizde "Story Saver" isminde otomatik olarak açılan klasöre kaydedilir.

2. Instagram Hikaye İndirme iOS İşletim Sisteminde Nasıl Yapılır?

  • Instagram hikaye indirme işlemini iOS üzerinden yapmak isteyen kullanıcıların da ilk adımda bir hikaye indirme programı indirmeleri gerekir. App Store'a giriş yaparak "Story Reposter" uygulamasını cihazınıza yükleyin.
  • İndirme işlemi tamamlandıktan sonra uygulamayı açın.
  • Hikayesini indirmek istediğiniz Instagram hesabının kullanıcı adı ile arama yapın ve profiline girerek hikayesini görüntüleyin.
  • İndirmek istediğiniz hikayeyi seçerek "Download (İndir)" butonuna basın.
  • Ardından "Save (Kaydet)" butonuna tıklayın.
  • Bu işlemleri sırasıyla takip ettiğinizde iOS cihazınıza da kolay bir şekilde Instagram hikayesi kaydedebilirsiniz. İndirdiğiniz hikayeler film rulosuna otomatik olarak kaydedilir. Ayrıca indirdiğiniz Story Reposter uygulaması sayesinde hikayeleri de kullanıcı adınız gösterilmeden izleyebilirsiniz.

3. Instagram Hikaye İndirme PC'de Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle, web üzerinden Instagram hikayesi indirmek için TIKLAYIN!
  • Vermiş olduğumuz bağlantıya tıkladıktan sonra açılan sayfadaki arama bölümüne hikayesini indirmek istediğiniz hesabın kullanıcı adını yazın ve aratın.
  • Karşınıza, arama yaptığınız Instagram hesabının mevcut hikayeleri çıkacak.
  • Bu hikayeler içerisinden indirmek istediğiniz birini seçin.
  • Ardından hikayenin alt kısmında yer alan "Fotoğraf olarak indir" veya "Video olarak indir" seçeneklerinden birine tıklayın.
  • İndirmek istediğiniz Instagram hikayesi yeni bir sekmede açılacak.
  • Açılan görselin üzerine sağ tıklayıp "Kaydet" seçeneğine basın.

Bu adımla birlikte bilgisayar üzerinden Instagram hikaye indirme işlemi de tamamlanır. Bu yöntem sayesinde de istenilen bir Instagram hikayesi pratik bir şekilde bilgisayara indirilir.

Ancak, kişilere ait görselleri izinsiz indirdiğiniz ve paylaştığınız takdirde ilerleyen süreçlerde hukuki yaptırımlarla karşılaşmanın da olası olduğunu belirtelim. Bu noktaya dikkat edin.

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