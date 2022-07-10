Instagram hikaye sessize alma: Instagram'da takip ettiğin birinin hikayeleri nasıl sessize alınır?

Instagram kullanıcılarına istemedikleri kişileri takipten çıkarmak yerine onların gönderilerini görmemelerini sağlayan bir özellik sundu. Özellikle çok fazla hikâye paylaşan ve takipten çıkılamayan hesaplar, bu özellik sayesinde sessize alınabilir. Bu özelliği kullanan kullanıcıların istemedikleri hesapların hikayeleri ana sayfaya düşmez.

Instagram hikâye sessize alma nasıl yapılır?

Instagram hikâye sessize alma işlemi için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

• Önce Instagram uygulaması açılır,

• Uygulama üzerinden hikâyelerin sıralandığı alana gidilip, sessize alınacak hesap bulunur.

• Sessize alınmak istenen kişinin küçük fotoğrafına tıklanıp, basılı tutulur,

• “Hikâyesini Kapat” seçeneğine dokunduktan sonra işlem tamamlanır.

Instagram gönderileri sessize alma işlemi için ana akışta, gönderilerin sağ üst kısmında “üç noktalı” menüye dokunulur. Menü içerisinde yer alan “hikayeleri ve gönderileri sessize al” seçilir ve işlem tamamlanır.

Instagram hikâye sessize alma işlemi sonrasında sessize alınan hikayeler akışın en sağ tarafında yer almaya başlar. Sessize alınan hikayeler gri renktedir.

Instagram sessize alma işlemini geri almak için; küçük gri resim üzerine tıklanır. Bu kısımdan “hesap ismiyle belirtilen hikayesini aç” seçeneğine basılır.

Instagram hikâye sessize alma nasıl anlaşılır?

Instagram hikayelerinin sessize alınıp alınmadığını anlayabilmek için; hikâye görünümü, yorum ve beğenilerin analiz edilmesi gerekir.

Hikâye görünümü analizi

24 saat sonrasında platform tarafından hikâye silinmeden kimler tarafından görüntülendiği analiz edilebilir. Bir kullanıcı daha önce görüntülediği hikayeleri artık görüntülemiyorsa, hikâye sessize alma özelliğini kullanmış olabilir.

Hikâye yorum analizi

Hikayelerin sessize alınıp alınmadığı, yorum ve ifadelerin atılmasıyla da belli olur. Eskiden hikayelere yorum ve emoji atan kişi atmayı bıraktıysa, sessize alma işlemi yapmış olabilir.

Hikâye beğeni analizi

Instagram son güncellemeyle birlikte hikayelere beğenme butonu getirdi. Kullanıcılar takip ettikleri hesapların hikayelerini beğendiklerinde beğeni butonuna basabilir. Önceden hikayelere devamlı beğeni atan bir kişi atmamaya başladıysa, bu durumda hikayeleri sessize aldığı yorumu yapılabilir.

Instagram hikayemi kim sessize aldı?

Instagram hikayelerini sessize alanları görmek mümkün değildir. Instagram tarafından geliştirilen böyle bir uygulama yoktur. Ancak birçok kullanıcı, Instagram hikayesini kimin sessize aldığını öğrenmek için çeşitli uygulamalar kullanıyor. Bu uygulamalar hesap güvenliği için çok sakıncalıdır.

Instagram hikayelerini kimin sessize aldığını öğrenmek için çeşitli analizler yapılabilir. Hikâye görüntüleme üzerinden hikayeleri görüntüleyen ve görüntülenmeyen takipçilerle yorumlarda bulunmak mümkündür. Başkasının profili üzerinden hikayeler incelenerek de tespit yapılabilir. O kişinin hikayelerini görüntüleyen ortak hesaplar, diğer kullanıcının hikayelerine bakmadıysa bu durumda; hikayelerin sessize alındığı yorumu yapılabilir.



