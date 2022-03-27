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Instagram, Hikayeler için kollarını sıvadı: Yakında böyle cevap verebilirsiniz

27.03.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'ın Hikayeler için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni özellik, hikayelere sesli mesaj ile yanıt verilmesini amaçlıyor. Yeni özelliğin ekran görüntüsü de paylaşıldı.

Instagram, Hikayeler için kollarını sıvadı: Yakında böyle cevap verebilirsiniz

Instagram, Hikayeler bölümü ile büyük bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Fotoğraf ve video paylaşımına odaklanan sosyal medya platformunda, etkileşim kurmanın gönderi paylaşmak dışındaki ek bir yolu olan Hikayeler, yakın zamanda yeni bir özellik kazanarak da hafızalara kazındı. Bu özellik ile birlikte Instagram, hikayeleri beğenmenin yolunu açtı. Ancak görünüşe bakılırsa Instagram'ın Hikayeler için sesli yanıt planı var.

INSTAGRAM’DAN YENİ ÖZELLİK! HİKAYELERE...

Geliştirici Alessandro Paluzzi'ye göre Instagram, insanların hikayelere yanıt olarak sesli mesaj göndermesine izin vermek için çalışıyor. Yani bir hikayeye yakında sesli mesajla da yanıt verebileceksiniz. Elbette, Instagram özelliği herkes için yayınlarsa.

Instagram’ın Hikayeler’e sesli mesajla yanıt verilebilmesine imkan tanıyan yeni özelliği için bir ekran görüntüsü de paylaşılmış durumda.

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NE ZAMAN GELECEK?

Instagram'ın yeni özelliği ne zaman kullanıma sunacağı belli değil. Detaylar henüz paylaşılmadı. Ancak tüm Instagram kullanıcılarının çok yakında bu özellik ile tanışması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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