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Instagram Hikayeler yeni bir özellik alıyor

24.07.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram en popüler uygulamalardan biri olsa da platformuna sürekli yenilikler eklemeye devam ediyor.

Instagram Hikayeler yeni bir özellik alıyor

Instagram Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi. Durum böyle olunca farklı dillerde içerikler karşımıza sık sık çıkıyor. Instagram gönderilerinde otomatik dil çevirisi özelliği zaten mevcut. Uygulama şimdi de Hikayeler’e çeviri özelliği ekliyor.

Instagram Hikayeler bölümünde gördüğünüz herhangi bir yabancı metni çevirecek yeni bir özellik tanıttı. Üstelik bu özellik sadece belirli bir bölgeye değil tüm dünyadaki kullanıcılara sunuluyor. Peki bu özellik nasıl çalışacak?

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Uygulama, başka bir dilde bir Hikaye görüntülediğinizi algıladığında, arayüzün sol üst kısmında bir “Çeviriyi Gör” seçeneği ekleyecek.  Metni ana dilinizde görmek için tek yapmanız gereken başlığa dokunmak. Özellik şu anda sesli çeviri yapacak kadar geliştirilmedi. Ancak 90’dan fazla dilde çeviri özelliği sunuyor.

Yani artık yabancı Hikayelerde ne dendiğini anlayabileceksiniz. Özellik, Instagram’ı olabildiğince kapsayıcı hale getirmek için atılmış önemli bir adım. Kullanıcılar, Instagram’ın yakın zamanda eklenen otomatik altyazı özelliğinden de yararlanabilir. Otomatik altyazı da Hikayeler’de söylenenleri net bir şekilde anlamanın başka bir yolu olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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