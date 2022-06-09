Instagram hikayeleri kaç saniye? Instagram hikaye süresi ne kadar? Instagram hikaye süresi ne kadar?

Instagram hikaye paylaşımlarında hikayelerin hepsi belirli bir saniye boyunca görülür. Hikayeler belirli süre boyunca gösterildikten sonra Instagram hikaye akışındaki diğer hikaye ortaya çıkar ve bu geçiş otomatik şekilde devam eder. Instagram hikayelerini daha uzun veya daha kısa süreli paylaşmak isteyen kullanıcılar bu işlem için bir ayarlama veya araçlar ararlar. Instagram’da hikaye süresi ayarlama mümkün mü?

Instagram Hikaye Süresi Ne Kadar?

Instagram hikayeleri, belirli bir saniye süresince gösterilir ve ardından diğer hikayeye geçer. Instagram’da bir hikayenin kaç saniye paylaşıldığı bellidir. Vidolu veya fotoğraflı hikayelerde Instagram hikaye süresi değişmemektedir. Instagram hikayelerinin süresini uzatmak veya kısaltmak isteyen kullanıcılar Instagram hikaye süresi ayarları olup olmadığını araştırırlar. Ancak Instagram hikayelerinin paylaşım süresi değişmemektedir.

Instagram Hikayesi Kaç Saniye?

Instagram hikayelerinin süresi 15 saniyedir. Instagram hikayelerinin her biri 15 saniye sürer ve bu süre bittikten sonra bir sonraki hikaye ekranda belirir. Instagram videolu hikaye paylaşımlarında videolar 15’er saniyelere bölünerek paylaşılmaktadır. Instagram’da videolu hikaye için önerilen maksimum süre 60 saniyedir. Videolar 60 saniye olarak yüklendiğinde her biri 15 saniye olan 4 eşit parçaya ayrılmaktadır.

Instagram müzikli hikayeleri de maksimum 15 saniye olarak paylaşılmaktadır. Instagram müzikli hikayelerde müziğin hangi kesitinin paylaşılacağı seçilebilmektedir. Instagram müzikli hikayelerinde müziğin kaç saniye boyunca çalacağını seçmek de mümkündür.

Instagram’da Hikaye Süresi Ayarlama Mümkün mü?

Instagram’da hikaye süresi ayarlama özelliği bulunmamaktadır. Hikaye süresini ayarlama özelliği yalnızca Instagram Reels ve Instagram müzikli hikaye paylaşımı için mümkündür. Instagram müzikli hikaye paylaşımlarında en kısa hikaye süresi 5 saniye ve en uzun hikaye süresi 15 saniyedir.

Instagram hikayelerinin süresini uzatmak ve kısaltmak isteyen kişiler bunun için Instagram’da bir ayarlama seçeneği ararlar ancak uygulamada böyle bir özellik yoktur. Instagram’da hikayelerin süresini uzatmak mümkün değilken hikayelerin süresini kısaltmak için bir yöntem vardır. Instagram hikayelerinde paylaşılacak görseller bir video düzenleme programında birleştirildiğinde bu görseller 15 saniyeden daha kısa sürede görünürler. Ancak videonun toplamı 15 saniyeyi geçmemelidir. Fotoğrafların bulunduğu video tek bir hikaye olarak paylaşıldığında görseller sanki ayrı hikayelermiş gibi görünür.

