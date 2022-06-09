HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Instagram hikayeleri kaç saniye? Instagram hikaye süresi ne kadar? Instagram hikaye süresi ne kadar?

Instagram hikayeleri kaç saniye? Instagram hikaye süresi ne kadar? Instagram hikaye süresi ne kadar?

08.06.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram hikayeleri fotoğraf, video veya müzik fark etmeden aynı saniye boyunca görüntülenmektedir. Instagram hikaye ayarlamaları ile müzikli hikayenin süresini değiştirmek mümkün olsa da fotoğraf veya video hikayelerinde bu mümkün değildir. Instagram hikaye süresi ne kadar, kaç saniye?

Instagram hikayeleri kaç saniye? Instagram hikaye süresi ne kadar? Instagram hikaye süresi ne kadar?

İçindekiler

  • Instagram Hikaye Süresi Ne Kadar?
  • Instagram’da Hikaye Süresi Ayarlama Mümkün mü?

Instagram hikaye paylaşımlarında hikayelerin hepsi belirli bir saniye boyunca görülür. Hikayeler belirli süre boyunca gösterildikten sonra Instagram hikaye akışındaki diğer hikaye ortaya çıkar ve bu geçiş otomatik şekilde devam eder. Instagram hikayelerini daha uzun veya daha kısa süreli paylaşmak isteyen kullanıcılar bu işlem için bir ayarlama veya araçlar ararlar. Instagram’da hikaye süresi ayarlama mümkün mü?

Instagram Hikaye Süresi Ne Kadar?

Instagram hikayeleri, belirli bir saniye süresince gösterilir ve ardından diğer hikayeye geçer. Instagram’da bir hikayenin kaç saniye paylaşıldığı bellidir. Vidolu veya fotoğraflı hikayelerde Instagram hikaye süresi değişmemektedir. Instagram hikayelerinin süresini uzatmak veya kısaltmak isteyen kullanıcılar Instagram hikaye süresi ayarları olup olmadığını araştırırlar. Ancak Instagram hikayelerinin paylaşım süresi değişmemektedir.

Instagram Hikayesi Kaç Saniye?

Instagram hikayelerinin süresi 15 saniyedir. Instagram hikayelerinin her biri 15 saniye sürer ve bu süre bittikten sonra bir sonraki hikaye ekranda belirir. Instagram videolu hikaye paylaşımlarında videolar 15’er saniyelere bölünerek paylaşılmaktadır. Instagram’da videolu hikaye için önerilen maksimum süre 60 saniyedir. Videolar 60 saniye olarak yüklendiğinde her biri 15 saniye olan 4 eşit parçaya ayrılmaktadır.

Instagram müzikli hikayeleri de maksimum 15 saniye olarak paylaşılmaktadır. Instagram müzikli hikayelerde müziğin hangi kesitinin paylaşılacağı seçilebilmektedir. Instagram müzikli hikayelerinde müziğin kaç saniye boyunca çalacağını seçmek de mümkündür.

Instagram hikaye kalitesi düşüyor! Instagram hikaye (story) kalitesi artırma nasıl yapılır?Instagram hikaye kalitesi düşüyor! Instagram hikaye (story) kalitesi artırma nasıl yapılır?

Instagram’da Hikaye Süresi Ayarlama Mümkün mü?

Instagram’da hikaye süresi ayarlama özelliği bulunmamaktadır. Hikaye süresini ayarlama özelliği yalnızca Instagram Reels ve Instagram müzikli hikaye paylaşımı için mümkündür. Instagram müzikli hikaye paylaşımlarında en kısa hikaye süresi 5 saniye ve en uzun hikaye süresi 15 saniyedir.

Instagram hikaye SS alınca bildirim gidiyor mu? Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gider mi?Instagram hikaye SS alınca bildirim gidiyor mu? Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gider mi?

Instagram hikayelerinin süresini uzatmak ve kısaltmak isteyen kişiler bunun için Instagram’da bir ayarlama seçeneği ararlar ancak uygulamada böyle bir özellik yoktur. Instagram’da hikayelerin süresini uzatmak mümkün değilken hikayelerin süresini kısaltmak için bir yöntem vardır. Instagram hikayelerinde paylaşılacak görseller bir video düzenleme programında birleştirildiğinde bu görseller 15 saniyeden daha kısa sürede görünürler. Ancak videonun toplamı 15 saniyeyi geçmemelidir. Fotoğrafların bulunduğu video tek bir hikaye olarak paylaşıldığında görseller sanki ayrı hikayelermiş gibi görünür.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzaydaki kaza panik yarattı! 10 milyar dolara mal olmuştuUzaydaki kaza panik yarattı! 10 milyar dolara mal olmuştu
BM'den korkutan uyarı! Dünyada ilk kez...BM'den korkutan uyarı! Dünyada ilk kez...
Kıtlık kaygısı yükselirken... Çavuşoğlu planı açıkladı! Lavrov: Talimat yeterKıtlık kaygısı yükselirken... Çavuşoğlu planı açıkladı! Lavrov: Talimat yeter
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda

Milyonlarca çalışan Temmuz’da ‘ara zam’ bekliyor!

Milyonlarca çalışan Temmuz’da ‘ara zam’ bekliyor!

Komşunun tüylerini ürpertmişti! Erdoğan bizzat katıldı

Komşunun tüylerini ürpertmişti! Erdoğan bizzat katıldı

Yunanistan'a böyle seslendi! "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum"

Yunanistan'a böyle seslendi! "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum"

İdam mahkûmunun ilginç talepleri! Akşam yemeğinde...

İdam mahkûmunun ilginç talepleri! Akşam yemeğinde...

Büyükşen cinayetinde kan donduran büyü detayı!

Büyükşen cinayetinde kan donduran büyü detayı!

İlginizi Çekebilir

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yok böyle tuzak! Kadınlar sevgilileri için onu ayarlıyor

Yok böyle tuzak! Kadınlar sevgilileri için onu ayarlıyor

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.