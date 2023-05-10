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Instagram ve Facebook'un "İhlal sistemi" çöktü! Instagram hikayem neden silindi, topluluk kuralları ihlali nedir?

10.05.2023 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram hikaye silinme sorunu merak edildi. Bazı Instagram kullanıcıları paylaştıkları hikaye ve gönderilerin kaldırıldığını fark etti. Bu sorunla karşılaşan vatandaşlar "Gönderin nefret söylemiyle ilgili Topluluk Standartlarımızı ihlal ediyor" şeklinde bir uyarıyla karşılaştılar. Peki, Instagram hikayem neden silindi, hikaye silinme sorunu nedir? Instagram topluluk kuralları ihlali nedir?

Instagram ve Facebook'un "İhlal sistemi" çöktü! Instagram hikayem neden silindi, topluluk kuralları ihlali nedir?

Instagram ve Facebook'ta gönderilerin silindiği yönünde şikayetler gelmeye başladı. Instagram'da sorun yaşayan vatandaşlar konuya ilişkin "Instagram hikayelerim neden silindi? "Instagram hikayem silindi" "Instagram hikayem kendiliğinden siliniyor" şeklinde aramalar yapmaya başladılar. Bu sorun sadece ülkemizde değil dünya genelinde de görülmeye başladı. İşte Instagram ve Facebook paylaşım silinme sorununa ilişkin detaylar...

FACEBOOK VE INSTAGRAM HİKAYELERİM NEDEN SİLİNİYOR?

Dünya genelinde binlerce insanın yüzbinlerce paylaşımı kaldırmaya başladı. Özellikle Instagram'da paylaşılan hikayeler anında siliniyor veya bir süre sonra kaldırılıyor.

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İddialara göre Facebook ve İnstagram’ın yapay zekaya bağlı "ihlal sistemi"çöktü. Buna bağlı olarak sosyal medya kullanıcıları bazı gönderi ve hikayelerin silinme durumu ile karşı karşıyalar.

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INSTAGRAM TOPLULUK KURALLARI İHLALİ NEDİR?

Eğer Instagram topluluk kurallarını ihlal eden bir içerik paylaşıldığını tespit ederse hesabınız askıya alınabilir. Paylaştığınız içerik Instagram'a bildirilirse, uyarılmaksızın hesabınız kapatılır. Kapatıldıktan sonra ise itiraz edebime hakkınız mevcuttur.

ınstagram facebook

Bir Instagram hesabının kapanmasını belirleyen belli bir şikayet sayısı yoktur. Kural ihlali sonucu hesap kapanabilir. Eğer bir anda çok sayıda yapılan şikayet sonucu kural ihlali tespit edilirse instagram hesabınız kapanabilir.

INSTAGRAM MARKALI İÇERİK NEDİR?

Markalı içerik; içerik üreticileri veya yayıncılara ait olan ve bir değer karşılığında iş ortaklarını öne çıkaran veya iş ortaklarından etkilenen içerikler olarak tanımlanır. (örneğin, iş ortağının içerik üreticisine veya yayıncıya ödeme yaptığı içerikler)


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