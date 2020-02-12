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  4. Instagram'ı geçti: Mynet Funpac yapımı Homer City oyunu ABD'yi salladı!

Instagram'ı geçti: Mynet Funpac yapımı Homer City oyunu ABD'yi salladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.02.2020 14:27 | Son Güncelleme

Mynet Funpac tarafından ABD pazarında indirilmeye sunulan Homer City, büyük bir başarıya imza attı. Homer City, indirilmeye sunulduğu ilk haftada iOS marketi App Store'un en fazla indirilen uygulaması ve oyunu oldu.

Instagram'ı geçti: Mynet Funpac yapımı Homer City oyunu ABD'yi salladı!

Mynet Funpac tarafından hazırlanan Homer City oyunu, geçtiğimiz hafta ABD App Store'da yayınlanmış ve iOS kullanıcılarının kullanımına sunulmuştu. Aradan geçen 1 haftanın ardından Homer City büyük bir başarı yakaladı ve Instagram, TikTok gibi popüler uygulamaları geride bıraktı.

Homer City, ABD pazarındaki ilk haftasında App Store'un en fazla indirilen oyunu oldu. Homer City bununla da yetinmedi ve App Store'un en fazla indirilen uygulaması unvanını da ele geçirdi. Oyun, böylece Instagram ve TikTok gibi rakipleri deyim yerindeyse solladı. Oyuncuların vuruş becerilerine yönelik olan Homer City, Mynet Funpac ekibi tarafından da büyük destek görüyor.

homer city

MYNET FUNPAC'TEN ÖNEMLİ OYUN STÜDYOLARIYLA İŞ BİRLİĞİ
Mynet Games ve Mynet Funpac oyun geliştiricilerini uluslararası olarak desteklemeyi kendisine amaç edinmiş durumda. Bu amaç doğrultusunda şirket önemli oyun stüdyolarıyla iş birliği yapıyor, oyun geliştiricilerinin de zorlu rekabet ortamında fark edilmelerini sağlıyor. Mynet Funpac Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Aksoy'un açıklamaları da bunu doğrular nitelikte.

MYNET FUNPAC BİLGİ, DENEYİM VE GÜÇ İLE GELİŞTİRİCİLERİN YANINDA
Mynet Funpac Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Aksoy, yaptığı açıklamalarda en başta ABD pazarına sunulan ilk Mynet Funpac oyunu Homer City'nin henüz ilk haftasında App Store'un en çok indirilen oyunu olduğunu ifade etti. Aksoy, Funpac olarak mobil oyun yayıncılığına hızlı bir giriş yaptıklarını söylerken, profesyonel bir ekip ve sağlam bir maddi yapının sahip olduğu deneyim, bilgi ve güçle oyun geliştiricilerinin yanlarında yer aldıklarını belirtiyor. Rekabetçi bir ortamda oyun yapımcılarının üzerindeki yükü aldıklarını söyleyen Aksoy, bu sayede onlara sadece oyun geliştirmeye odaklanmanın kaldığını ifade ediyor.

Homer City'i buraya tıklayarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz!

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Anahtar Kelimeler:
Mynet Mynet Games Mynet Funpac Homer City ios App Store mobil oyun

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