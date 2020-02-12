Instagram'ı geçti: Mynet Funpac yapımı Homer City oyunu ABD'yi salladı!

Mynet Funpac tarafından hazırlanan Homer City oyunu, geçtiğimiz hafta ABD App Store'da yayınlanmış ve iOS kullanıcılarının kullanımına sunulmuştu. Aradan geçen 1 haftanın ardından Homer City büyük bir başarı yakaladı ve Instagram, TikTok gibi popüler uygulamaları geride bıraktı.

Homer City, ABD pazarındaki ilk haftasında App Store'un en fazla indirilen oyunu oldu. Homer City bununla da yetinmedi ve App Store'un en fazla indirilen uygulaması unvanını da ele geçirdi. Oyun, böylece Instagram ve TikTok gibi rakipleri deyim yerindeyse solladı. Oyuncuların vuruş becerilerine yönelik olan Homer City, Mynet Funpac ekibi tarafından da büyük destek görüyor.

MYNET FUNPAC'TEN ÖNEMLİ OYUN STÜDYOLARIYLA İŞ BİRLİĞİ

Mynet Games ve Mynet Funpac oyun geliştiricilerini uluslararası olarak desteklemeyi kendisine amaç edinmiş durumda. Bu amaç doğrultusunda şirket önemli oyun stüdyolarıyla iş birliği yapıyor, oyun geliştiricilerinin de zorlu rekabet ortamında fark edilmelerini sağlıyor. Mynet Funpac Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Aksoy'un açıklamaları da bunu doğrular nitelikte.