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  4. Instagram için 'acil toplantı' çağrısı: CHP harekete geçti! "Meclis bir an evvel devreye girmeli"

Instagram için 'acil toplantı' çağrısı: CHP harekete geçti! "Meclis bir an evvel devreye girmeli"

04.08.2024 10:47
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Instagram'a erişimin engellenmesinin üzerinden 48 saatten uzun süre geçti. 'Instagram ne zaman açılacak' sorusu belirsizliğini koruyor. Bu sırada CHP, TBMM'de 'acil toplantı' istedi.

Instagram için 'acil toplantı' çağrısı: CHP harekete geçti! "Meclis bir an evvel devreye girmeli"

CHP, Instagram için harekete geçti. Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram'ın erişime yeniden açılması için CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir'den çağrı geldi.

INSTAGRAM İÇİN ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Emir, X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi arkadaşlarının diğer partilerle iletişime geçip çalışmalara başladığını bildirdi.

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TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'A SESLENDİ

Paylaşımında "TBMM Dijital Mecralar Komisyonu acilen toplanarak Instagram platformunun kapatılmasını görüşmelidir" çağrısı yapan Emir, TBMM Başkanı Numarn Kurtulmuş ve Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman'a da seslendi.

"MECLİS BİR AN EVVEL DEVREYE GİRMELİ"

Emir, "Komisyon Başkanı Sn. Hüseyin Yayman ve Meclis Başkanı Sn. Numan Kurtulmuş da üstüne düşen sorumluluğu almalı ve böylesine önemli bir konuda Meclisimizin bir an evvel devreye girmesi sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Instagram ne zaman açılacak? 48 saat detayı... Instagram ne zaman açılacak? 48 saat detayı...
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
CHP Instagram tbmm
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