Instagram için 'acil toplantı' çağrısı: CHP harekete geçti! "Meclis bir an evvel devreye girmeli"

CHP, Instagram için harekete geçti. Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram'ın erişime yeniden açılması için CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir'den çağrı geldi.
Emir, X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi arkadaşlarının diğer partilerle iletişime geçip çalışmalara başladığını bildirdi.
Paylaşımında "TBMM Dijital Mecralar Komisyonu acilen toplanarak Instagram platformunun kapatılmasını görüşmelidir" çağrısı yapan Emir, TBMM Başkanı Numarn Kurtulmuş ve Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman'a da seslendi.
Emir, "Komisyon Başkanı Sn. Hüseyin Yayman ve Meclis Başkanı Sn. Numan Kurtulmuş da üstüne düşen sorumluluğu almalı ve böylesine önemli bir konuda Meclisimizin bir an evvel devreye girmesi sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.