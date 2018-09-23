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Instagram için beklenen özellik geliyor: Repost dönemi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.09.2018 15:35 | Son Güncelleme

Milyonların tercihi sosyal medya uygulaması Instagram, yıllardır üçüncü parti uygulamaların sağladığı bir özelliği doğrudan kendi sunmaya hazırlanıyor.

Instagram için beklenen özellik geliyor: Repost dönemi!

Instagram Repost adını taşıması beklenen ve ayrı olarak yayınlanacak olan uygulama ile kullanıcıların başka bir uygulamayı ücret ödeyerek kullanmasına gerek kalmayacak.

Kullanıcıların birçoğu Twitter'da olduğu gibi Instagram'da da fotoğrafları yeri geldiğinde 'Repost' etmek istiyor.

Diğer bir deyişle paylaşılan bir fotoğrafı 'imzalı' bir şekilde kendi hesabından hızlıca paylaşmayı arzu ediyor. Ancak Instagram bugüne kadar bu desteği kullanıcılarına hiç sunmamıştı. 3. parti yazılımlar sayesinde kullanılabilen Instagram repost özelliği, başka bir hesaptan paylaşılan bir içeriği direkt olarak kendi hesabınızdan paylaşmanızı sağlıyor.

Uygulamanın doğasını bozma riskinden dolayı uzun süredir sisteme entegre edilmeyen bu özelliğin testleri kapalı kapılar ardında başlamış durumda.

Öncelikli olarak onaylı beta ve işletme hesaplarına dağıtılması muhtemel olan bu güncellemeye ek olarak, başka özellikler de test altında. Test edilen özelliklerin başında, zamanlanmış paylaşım geliyor.

Bu özellik aktif hale geldiğinde, tıpkı Facebook’ta olduğu gibi Instagram’da da bir gönderinizi zamanlama özelliği, dilediğiniz gün ve saate yayınlanacak şekilde kurabilirsiniz.

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