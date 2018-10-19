Instagram'ın ateşli fenomeninden sosyal medya itirafı

İşte Amanda Lee'nin sosyal medyada yaşadıkları....
Instagram'ın ateşli fenomeni internetin karanlık yanlarını anlattı
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AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI
Antrenör ve pilates eğitmeni Amanda Lee, Instagram hesabı sayesinde para kazanan internet ünlülerinden...
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AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI
12 milyon takipçisi bulunan Lee, Cosmopolitan dergisine verdiği röportajda, Instagram fenomeni olmanın olumlu ve olumsuz yanlarından bahsetti.
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AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI
Lee, Instagram'ın karanlık yanlarıyla ilgili şöyle konuştu:
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AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI
"Bu kadar çok takipçim olduktan sonra, durup bir şeyleri yeniden değerlendirdim ve kendime 'bu gerçekten ben miyim?' diye sordum"
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AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI
"Ruh sağlığım için, sürekli mükemmel olmaya çalışmak istemiyorum. Sürekli çaba harcamaya gerek kalmadan, kendime güvenmek istiyorum"
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AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI
"Ben her zaman göz önünde olmak istedim. İnsanların yaptığı yorumlar yüzünden sürekli kıvrımlı vücudumu ön plana çıkaran, seksi bir marka oluşturma çabasına girdim"
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AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI
Instagramda bir fotoğraf paylaşmak için yüzlerce fotoğraf çektirdiğini ve arasından birini seçtikten sonra da saatlerce düzenlemesiyle uğraştığını söylüyor.
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AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI
Amanda'nın annesi yapılan her kötü yorumun Amanda'nın psikolojisini olumsuz yönde etkilediğini söyledi.
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AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI
Amanda ayrıca yorumların onu çok endişeli bir insan haline getirdiğini de ifade etti.
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AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI
Amanda gibi birçok sosyal medya yıldızı, takipçilerin onlardan ulaşılamaz beden ölçülerinde olmalarını beklememelerini söylüyorlar.
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