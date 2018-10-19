Instagram'ın ateşli fenomeninden sosyal medya itirafı

İşte Amanda Lee'nin sosyal medyada yaşadıkları....

Instagram'ın ateşli fenomeni internetin karanlık yanlarını anlattı

1 / 10 AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI Antrenör ve pilates eğitmeni Amanda Lee, Instagram hesabı sayesinde para kazanan internet ünlülerinden...

2 / 10 AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI 12 milyon takipçisi bulunan Lee, Cosmopolitan dergisine verdiği röportajda, Instagram fenomeni olmanın olumlu ve olumsuz yanlarından bahsetti.

3 / 10 AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI Lee, Instagram'ın karanlık yanlarıyla ilgili şöyle konuştu:

4 / 10 AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI "Bu kadar çok takipçim olduktan sonra, durup bir şeyleri yeniden değerlendirdim ve kendime 'bu gerçekten ben miyim?' diye sordum"

5 / 10 AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI "Ruh sağlığım için, sürekli mükemmel olmaya çalışmak istemiyorum. Sürekli çaba harcamaya gerek kalmadan, kendime güvenmek istiyorum"

6 / 10 AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI "Ben her zaman göz önünde olmak istedim. İnsanların yaptığı yorumlar yüzünden sürekli kıvrımlı vücudumu ön plana çıkaran, seksi bir marka oluşturma çabasına girdim"

7 / 10 AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI Instagramda bir fotoğraf paylaşmak için yüzlerce fotoğraf çektirdiğini ve arasından birini seçtikten sonra da saatlerce düzenlemesiyle uğraştığını söylüyor.

8 / 10 AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI Amanda'nın annesi yapılan her kötü yorumun Amanda'nın psikolojisini olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

9 / 10 AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI Amanda ayrıca yorumların onu çok endişeli bir insan haline getirdiğini de ifade etti.