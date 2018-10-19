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Instagram'ın ateşli fenomeninden sosyal medya itirafı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2018 15:15 | Son Güncelleme

12 milyonun hayran olduğu Instagram modeli Amanda Lee'nin anlattıkları olay oldu. Cosmopolitan dergisine röportaj veren Lee, fenomen olmanın karanlık yanlarını anlattı.

İşte Amanda Lee'nin sosyal medyada yaşadıkları....

Instagram'ın ateşli fenomeni internetin karanlık yanlarını anlattı

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AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI

AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI
Antrenör ve pilates eğitmeni Amanda Lee, Instagram hesabı sayesinde para kazanan internet ünlülerinden...
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AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI

AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI
12 milyon takipçisi bulunan Lee, Cosmopolitan dergisine verdiği röportajda, Instagram fenomeni olmanın olumlu ve olumsuz yanlarından bahsetti.
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AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI

AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI
Lee, Instagram'ın karanlık yanlarıyla ilgili şöyle konuştu:
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AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI

AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI
"Bu kadar çok takipçim olduktan sonra, durup bir şeyleri yeniden değerlendirdim ve kendime 'bu gerçekten ben miyim?' diye sordum"
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AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI

AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI
"Ruh sağlığım için, sürekli mükemmel olmaya çalışmak istemiyorum. Sürekli çaba harcamaya gerek kalmadan, kendime güvenmek istiyorum"
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AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI

AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI
"Ben her zaman göz önünde olmak istedim. İnsanların yaptığı yorumlar yüzünden sürekli kıvrımlı vücudumu ön plana çıkaran, seksi bir marka oluşturma çabasına girdim"
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AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI

AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI
Instagramda bir fotoğraf paylaşmak için yüzlerce fotoğraf çektirdiğini ve arasından birini seçtikten sonra da saatlerce düzenlemesiyle uğraştığını söylüyor.
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AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI

AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI
Amanda'nın annesi yapılan her kötü yorumun Amanda'nın psikolojisini olumsuz yönde etkilediğini söyledi.
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AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI

AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI
Amanda ayrıca yorumların onu çok endişeli bir insan haline getirdiğini de ifade etti.
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AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI

AMANDA LEE'DEN SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI
Amanda gibi birçok sosyal medya yıldızı, takipçilerin onlardan ulaşılamaz beden ölçülerinde olmalarını beklememelerini söylüyorlar.
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instagram fenomen amanda lee

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