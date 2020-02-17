Instagram'ın CEO'su merak edilen o sorunun cevabını verdi!

Instagram tanıtıldığı günden beri akıllı telefonlarda kullanılan bir fotoğraf ve video uygulaması olarak öne çıktı. Instagram'ın ilk çıktığı zamanları hatırlayanlar, uygulamanın sadece iOS işletim sistemli iPhone'larda olduğunu dahi hatırlar. iOS tarafında artan popülaritesi sayesinde önce Android'e ondan sonra evdeki Windows bilgisayarımıza kadar gelen Instagram, çok enterasan bir konuda yıllardır adım atmıyor. Instagram, iPad için Instagram uygulaması geliştirmiyor, bunun yerine iPhone için geliştirilen Instagram uygulamasının büyütülmüş bir versiyonunu iPad kullanıcılarına sunuyor. iPad kullanıcılarını memnun etmeyen bu durumun nedeni, Instagram CEO'su Adam Mosseri'ye soruldu. Mosseri'nin cevabı, olayın kendisinden daha enterasandı.

INSTAGRAM CEO'SU İPAD İÇİN INSTAGRAM UYGULAMASI İÇİN SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Instagram CEO'su Adam Mosseri, reklam yayınlarından milyonlarca dolar gelir elde eden Facebook çatısı altında faaliyetlerine devam eden Instagram'ın, iPad için özelleştirilmiş bir uygulama geliştirmek için yeterli kaynağı olmadığını söyledi. Mosseri, ayrıca iPhone ve iPad tarafında çalışan geliştirici ekibin yapacak başka işleri olduğunu ve buna zaman ayıramayacaklarını belirtti. Böylece Adam Mosseri, iPad kullanıcılarına özel olarak optimize edilmiş bir Instagram uygulaması sunmanın yolunu kapattı.