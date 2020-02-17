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Instagram'ın CEO'su merak edilen o sorunun cevabını verdi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.02.2020 11:03 | Son Güncelleme

Instagram iPad uygulaması için en yetkili ağızdan yanıt geldi. Instagram CEO'su Adam Mosseri, iPhone uygulaması varken neden bir iPad uygulaması olmadığına dair yöneltilen soruları cevapladı. Mosseri, iPad için Instagram uygulamasını geliştirmek için yeterli kaynakları olmadığından dert yandı.

Instagram'ın CEO'su merak edilen o sorunun cevabını verdi!

Instagram tanıtıldığı günden beri akıllı telefonlarda kullanılan bir fotoğraf ve video uygulaması olarak öne çıktı. Instagram'ın ilk çıktığı zamanları hatırlayanlar, uygulamanın sadece iOS işletim sistemli iPhone'larda olduğunu dahi hatırlar. iOS tarafında artan popülaritesi sayesinde önce Android'e ondan sonra evdeki Windows bilgisayarımıza kadar gelen Instagram, çok enterasan bir konuda yıllardır adım atmıyor. Instagram, iPad için Instagram uygulaması geliştirmiyor, bunun yerine iPhone için geliştirilen Instagram uygulamasının büyütülmüş bir versiyonunu iPad kullanıcılarına sunuyor. iPad kullanıcılarını memnun etmeyen bu durumun nedeni, Instagram CEO'su Adam Mosseri'ye soruldu. Mosseri'nin cevabı, olayın kendisinden daha enterasandı.

INSTAGRAM CEO'SU İPAD İÇİN INSTAGRAM UYGULAMASI İÇİN SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Instagram CEO'su Adam Mosseri, reklam yayınlarından milyonlarca dolar gelir elde eden Facebook çatısı altında faaliyetlerine devam eden Instagram'ın, iPad için özelleştirilmiş bir uygulama geliştirmek için yeterli kaynağı olmadığını söyledi. Mosseri, ayrıca iPhone ve iPad tarafında çalışan geliştirici ekibin yapacak başka işleri olduğunu ve buna zaman ayıramayacaklarını belirtti. Böylece Adam Mosseri, iPad kullanıcılarına özel olarak optimize edilmiş bir Instagram uygulaması sunmanın yolunu kapattı.

Instagram'ın CEO'su çok merak edilen sorunun cevabını verdi!

INSTAGRAM YETERLİ KAYNAK YOK DİYOR FAKAT...

Mosseri'nin cevabı oldukça beklenmedik bir cevap. Zira Instagram sponsorlu reklamlar ile sadece kendi uygulamasından oldukça iyi bir gelir elde ediyor. Instagram'ın bağlı olduğu Facebook ise Instagram'dan daha da fazla kaynağa sahip. Bir uygulama geliştirmek, böylesine gelir kalemleri olan işletmeler için çok zor olmasa gerek.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tablet alıp kullanan mı kaldı? Beş para etmez zavallı aletler, çoğu zip dosyasını bile açamıyor.
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