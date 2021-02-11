Instagram'ın DM kurallarını ihlal edene büyük yasak!

Instagram uygulamasını en iyi duruma getirmek için türlü çalışmalar içerisinde. Facebook'un bünyesi altında bulunan sosyal medya platformu, çalışmalarının arasında nefret söylemiyle de mücadele ediyor. Özellikle Instagram DM üzerinden birçok Instagram kullanıcısı, çeşitli nefret söylemleriyle karşı karşıya kalabiliyor. İşte Instagram, paylaştığı yeni bir blog gönderisi ile buna dikkat çekiyor ve suçlu olana sert yaptırımların uygulanacağı yeni bir dönemi başlatıyor.

INSTAGRAM O KİŞİLERİ YASAKLAYACAK

Instagram DM özelliği için yayınladığı makalede, geçen yılın Temmuz ve Eylül ayları arasında 6,5 milyon nefret söylemi için harekete geçtiklerini ve DM'ler de dahil, bunların yüzde 95'ini kimseler görmeden bulduklarını söyledi. DM'lerde kuralları ihlal eden insanların daha sert yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını söyleyen Instagram, birisi kuralları ihlal eden DM'ler gönderdiğinde, o kişinin belirli bir süre boyunca daha fazla mesaj göndermesini yasaklayacağını duyurdu. Peki ya o kişi belirli bir süre geçtikten sonra mesaj göndermeye devam ederse ne olacak?