Instagram'ın en tatlı ailesi! Fotoğrafları beğeni rekoru kırıyor

İşte binlerce kişinin takip edip beğendiği, Instagram'ın rüya ailesinin hayatından kareler...

Hippi ailesinin fotoğrafları Instagram'da beğeni rekoru kırıyor

1 / 30 INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ... Her şey düğün fotoğrafçısı olan Katya'nın Meksika'da bir düğün fotoğrafı işi almasıyla başladı. Düğün davetlileri arasında olan Rob ile tanıştı ve hayatı tamamen değişti.

2 / 30 INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ... Birbirlerine aşık olan ve düğünden sonraki 8 ay boyunca birlikte olan çift evlenmeye karar verdi.

3 / 30 INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ... Çift, Katya'nın hamile kalmasıyla birlikte şehir hayatını terkedip, adaya doğal hayata geçmeye karar verdiler.

4 / 30 INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ... Ailenin yeni üyesi Zion'u doğal ve huzurlu bir ortamda yetiştirmek isteyen çift, bu kararın hayatlarında en doğru şey olduğunu söylüyor.

5 / 30 INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ... Çift, evliliklerinden bebeklerinin doğumuna büyümesine kadar yaşadıkları süreci, doğal hayatlarını ve seyahatlerini hem bloglarında hem de Instagram hesaplarında paylaşıyor.

6 / 30 INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ... Evlilik fotoğrafçılığı yaparak geçimlerini sağlayan çift, hem sürekli seyahat ediyor hem de mutlu ve doğal bir hayat yaşıyor.

7 / 30 INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ... Rob ve Katya, evlenip çocuk sahibi olduktan sonra şehir hayatını terk edip doğal hayatı seçen şirin mi şirin bir çift.

8 / 30 INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ... Şu an Dominik Cumhuriyeti'nde yaşayan çiftin ailesine yakın zamanda sevimli bir üye daha katıldı.

9 / 30 INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ... İlk çocukları Zion'dan sonra yakın zamanda aileye dahil olan yeni bebekleriyle maceralarına devam ediyorlar.

10 / 30 INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ... Çift, evlilik fotoğrafçılığının yanı sıra kişisel gelişim, yoga ve annelik hakkında web üzerinden çeşitli eğitimler veriyorlar.

11 / 30 INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ... İşte, sevgi, neşe ve huzur dolu 4 kişilik ailenin doğal hayatlarından kareler...

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