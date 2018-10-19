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Instagram'ın en tatlı ailesi! Fotoğrafları beğeni rekoru kırıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2018 15:32 | Son Güncelleme

Dünyaya umut ile bakabilen, dünya barışının peşinde olan ve dünyayı sevginin kurtaracağı düşüncesine sahip Rob ve Katya bu düşüncelerini kendi küçük dünyalarına uygulamış ve bu yaşam tarzını başarmış durumda.

İşte binlerce kişinin takip edip beğendiği, Instagram'ın rüya ailesinin hayatından kareler...

Hippi ailesinin fotoğrafları Instagram'da beğeni rekoru kırıyor

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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
Her şey düğün fotoğrafçısı olan Katya'nın Meksika'da bir düğün fotoğrafı işi almasıyla başladı. Düğün davetlileri arasında olan Rob ile tanıştı ve hayatı tamamen değişti.
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
Birbirlerine aşık olan ve düğünden sonraki 8 ay boyunca birlikte olan çift evlenmeye karar verdi.
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
Çift, Katya'nın hamile kalmasıyla birlikte şehir hayatını terkedip, adaya doğal hayata geçmeye karar verdiler.
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
Ailenin yeni üyesi Zion'u doğal ve huzurlu bir ortamda yetiştirmek isteyen çift, bu kararın hayatlarında en doğru şey olduğunu söylüyor.
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
Çift, evliliklerinden bebeklerinin doğumuna büyümesine kadar yaşadıkları süreci, doğal hayatlarını ve seyahatlerini hem bloglarında hem de Instagram hesaplarında paylaşıyor.
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
Evlilik fotoğrafçılığı yaparak geçimlerini sağlayan çift, hem sürekli seyahat ediyor hem de mutlu ve doğal bir hayat yaşıyor.
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
Rob ve Katya, evlenip çocuk sahibi olduktan sonra şehir hayatını terk edip doğal hayatı seçen şirin mi şirin bir çift.
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
Şu an Dominik Cumhuriyeti'nde yaşayan çiftin ailesine yakın zamanda sevimli bir üye daha katıldı.
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
İlk çocukları Zion'dan sonra yakın zamanda aileye dahil olan yeni bebekleriyle maceralarına devam ediyorlar.
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
Çift, evlilik fotoğrafçılığının yanı sıra kişisel gelişim, yoga ve annelik hakkında web üzerinden çeşitli eğitimler veriyorlar.
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
İşte, sevgi, neşe ve huzur dolu 4 kişilik ailenin doğal hayatlarından kareler...
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
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INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...

INSTAGRAM'IN EN SEVECEN AİLESİ...
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Hippi instagram

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