Instagram'ın kaderi için gözler bu saatte! Erdoğan kameralar karşısında olacak: 3 hafta sonra ilk Kabine toplantısı

Son olarak 16 Temmuz'da bir araya gelen Kabine 3 haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Saat 15.30'da başlayacak toplantının bitiminin ardından Erdoğan kameralar karşısına geçerek toplantının gündemiyle ilgili mesajlar verecek.

ANA GÜNDEM MADDESİ: ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM

Kabinenin birincil gündem başlığı Orta Doğu'da yükselen gerilim olacak. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi bölgede tansiyonu yükseltti. Bunun üzerine İran intikam yemini etmiş, bir yandan da İsrail, Gazze'yi bombalamayı sürdürüp Lübnan'a da saldırmıştı.



İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğraması tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.

Bu saldırılarla birlikte Türkiye'nin bölgedeki tansiyonu düşürmek için için atabileceği diplomatik atımlar ele alınacak.

ANKARA'DAKİ ESİR TAKASI GÜNDEMDE

Geçtiğimiz hafta Ankara'da tarihi bir operasyona imza atılmıştı. MİT'İn öncülüğünde ABD ve Rusya arasında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen 26 kişilik esir takasının sonuçları toplantıda değerlendirilecek. Yine Rusya-Ukrayna savaşında ateşin düşürülmesi için atılabilecek hamleler de Kabine'nin gündeminde olacak.

TERÖRLE MÜCADELE DE MASADA

Her Kabine toplantısında olduğu gibi terörle mücadele bugün de masaya yatırılacak. Geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Asos bölgelerine operasyon düzenlenmiş, operasyonda 25 hedef imha edilmişti. Bu operasyon ve yenileri de toplantıda ele alınacak.

KAYIT DIŞIYLA MÜCADELE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de sık sık vurgu yaptığı kayıt dışılıkla mücadele toplantının önemli gündem maddelerinden. Bu kapsamda denetimler bir süredir sıkılaştı. Toplantıda bu denetimlerin yanı sıra enflasyonla mücadele süreci de değerlendirilecek.

INSTAGRAM AÇILACAK MI, NE ZAMAN? GÖZLER BU TOPLANTIDA

Kabine toplantısının en önemli gündem maddelerinden birinin de Instagram'a getirilen erişim engeli olması bekleniyor. Gazeteci Candaş Tolga Işık konunun bugünkü toplantının gündemine alındığını öne sürmüştü.

Mahkeme kararı olmadan alınan erişim engeli 48 saat sonunda kalkıyor ama katalog suç kapsamında alınan kararlarda bu şart aranmıyor. BTK'nın re'sen kapatma kararı doğrultusunda Instagram'a cuma gününden bu yana erişilemiyor.

Bu süre diliminde META yetkilileri ile Türkiye arasındaki görüşmeler devam sürüyor. Son olarak META'nın Türkçe bilen yönetici pozisyonu için ilan verdiği ortaya çıkmıştı.

ERDOĞAN TOPLANTI SONRASI KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRECEK

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçip gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır