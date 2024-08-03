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Instagram'ın kaderi ne olacak? BTK'nın aldığı karar sonrası süre doluyor

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
03.08.2024 18:45
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BTK'nın aldığı re'sen karar doğrultusunda sosyal medya platformu Instagram'a erişim kısıtlanmıştı. Kalıcı kapatma için 48 saat içinde mahkeme kararı alınması gerekiyor. Bu sürenin dolmasına az bir süre kala herkesin aklında bir soru var: Instagram'a erişim kısıtlaması devam mı edecek? Eğer mahkeme kararı alınmazsa erişim otomatik olarak 4 Ağustos 03:00 civarında yeniden sağlanacak.

Instagram'ın kaderi ne olacak? BTK'nın aldığı karar sonrası süre doluyor

Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a dün sabah saatlerinde erişim engeli getirildi. İlk başta erişim engelinin neden getirildiği bilinmezken ilerleyen saatlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan bir açıklama gelmişti.

BAKAN URALOĞLU'NDAN KATALOG SUÇ AÇIKLAMASI

Bakan Uraloğlu, "En son bütün uyarılarımıza rağmen katalog suçları dediğimiz bir çerçeve var, o çerçeve kapsamında kendilerini uyardık; gerekli karşılığı bulmadığımız için erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları kanunumuza uymayan tarafları giderip hassasiyetlerimizi yerine getirdikleri zaman erişim yasağını kaldırmış olacağız" demişti.

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INSTAGRAM AÇILACAK MI?

BTK'nın re'sen aldığı karar doğrultusunda Instagram'ın kalıcı olarak kapatılmasına yönelik 48 saat içinde mahkeme kararı alınması gerekiyor. Bu süre 4 Ağustos 03:00 civarında doluyor. Bu süre içerisinde herhangi bir mahkeme kararı olmazsa erişim engeli kaldırılacak ve platforma erişim yeniden açılmış olacak.

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Instagram btk
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