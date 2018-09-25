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Instagram'ın kurucuları istifa etti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.09.2018 17:42 | Son Güncelleme

Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger istifa etti. İşte sebebi!

Instagram'ın kurucuları istifa etti!

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım platformlarından biri olan Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger istifa etti. Bunun üzerine birçok tartışma konuları paylaşıldı. Peki iki önemli isim neden koltuklarından ayrıldılar? İşte detaylar.

Dünya devi Facebook, Instagram'ı satın almasının ardından işlerini iyice büyüttü. Bunun sebebi büyük ihtimalle Facebook kullanıcı sayılarında yaşanan aşırı düşüş. Instagram ise her geçen gün kullanıcı sayısını büyük bir hızla artırmaya devam ediyor.

İşler tıkırında giderken bir anda kurucular Facebook'un bünyesinden ayrılmak için istifalarını sundular. Kararın ardından, Facebook’un yönetim katında yaşanan bazı görev değişiklikleri ve gerginlikler olduğu söyleniyor.

Instagram'ın kurucuları istifa etti!

Geçtiğimiz Mayıs ayında Instagram’ın bağımsızlığını korumaktan sorumlu olan Kevin Weil, Facebook’un blok zinciri ekibine dahil olmuştu.

Onun Instagram’da boş kalan yerine ise Adam Mosseri getirildi. Ayrılmasının asıl sebeplerinden biri olarak Mark Zuckerberg ile ortak bir geçmişe sahip olması ancak aynı fikirlere sahip olmamaları olarak gösteriliyor. Instagram'ın Facebook gibi bir hale gelmesini engellemeye çalışan kurucu, anlaşılan Mark Zuckerberg ile baya bir savaş içerisindeymiş.

Instagram'ın son zamanlarda iyice Facebook'a yönlendirme aracı olarak kullanıldığı bir gerçek. Doğru işler yapmaya çalışan insanların destek almaması ve sonucunda köşeye çekilmek zorunda kalmaları açıkçası beni fazlasıyla sinirlendiriyor.

Kaynak: Teknolojioku

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