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Instagram’ın kurucuları istifayı bastı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.09.2018 09:19 | Son Güncelleme

Instagram’ın kurucularından Kevin Systrom ve Mike Krieger, Facebook’tan istifa ettiklerini açıkladı. Peki, Instagram’ın kurucuları neden firmadan ayrıldı? İşte detaylar!

Instagram’ın kurucuları istifayı bastı!

Facebook 2012 yılında 1 milyar dolar karşılığında popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram’ı satın almıştı. Facebook, Instagram bünyesine kattıktan sonra platformu baştan aşağı yenilemiş ve yepyeni özellikler eklemişti. Bugün ise Instagram’ın kurucularından olan Kevin Systrom ve Mike Krieger‘ın Facebook’tan istifa ettikleri açıklandı.

Systrom ve Krieger’in ayrılığı, Facebook’un Cambridge Analytica skandalına bağlanıyor. Cambridge Analytica veri skandalından uzak durmak isteyen Kevin Systrom ve Mike Krieger’ın Facebook’tan ayrıldığı söyleniyor. Hatırlarsanız, geçtiğimiz aylarda yine Facebook’un bünyesinde yer alan WhatsApp‘tan da ayrılıklar yaşanmıştı.

WhatsApp’ın CEO’su Jan Koum, yeni fikirlerinin olduğunu beyan ederek Facebook’un bünyesinden ayrılma kararı almıştı. Görünüşe göre Facebook’un isminin karışmış olduğu skandallar, üst yönetimin firmayı terketmesine neden oluyor. Firmada git gide yalnızlaşan Mark Zuckerberg’ün nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor.

Şimdilik Facebook bu veri krizineden yırtmış gibi görünüyor. Mark Zuckerberg ve ekibinin nihayet gizlilik için bir takım iyileştirme yapması, Facebook’u daha kullanabilir hale getirdi. Bakalım Zuckerberg ilerleyen dönemlerde Facebook’un gizliliği için yeni bir şeyler yapacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
instagram Facebook teknoloji

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