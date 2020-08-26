Instagram’ın sanal fenomenleri: Gerçek mi? Değil mi?

19 yaşındaki Miquela Sousa sıradan ünlü fenomenlerden değil. Miquela, tasarım markaları tarafından havada kapılan ve her geçen gün büyüyen Instagram modelleri ordusunundan biri... Lil Miquela, tümü bilgisayarda üretilen çilli yanakları, çarpıcı yüzü ve ikonik saç topuzuyla dünya çapında hayran kitlesine sahip. Kendini ‘değişim arayan bir robot’ olarak ilan eden Miquela, CGI tarafından yaratılan şok edici gerçekliği ile Instagram’ın en ateşli ve çekici modellerinden biri olarak yaratıcılarına da servet kazandırıyor. YILDA 87 MİLYON TL Dijital pazar yeri OnBuy tarafından yapılan bir analize göre, bazı sanal modeller Instagram şöhretlerine göre yılda 9 milyon sterlin (87 milyon TL) kazanabiliyor.

Sanal modeller, sosyal medyanın haricinde kendi müziklerini yayınlayarak, reklam panolarında boy göstererek veya gerçek hayattaki ünlülerle birlikte fotoğraf çekimlerinde yer alarak servetlerini artırabilirler. Lil Miquela, Calvin Klein kampanyası için Bella Hadid’le öpüşmüştü

Kulağa distopik bir Netflix dizisi gibi gelse de, uzmanlar seks sembolüne dönüşen sanal modellerin geleceğin pazarlamasında önemli rol oynayabileceğini söylüyor.

Instagram kullanıcıları ise bu modeller gibi olmayı arzu ederken, markalar da makyaj sanatçıları, stüdyo, taşıma gibi ihtiyaçları ortadan kaldırdığı için bu modelleri tercih ediyor. Üstelik sanal modeller küresel pandemi gibi gerçek hayatta meydana gelen olaylardan etkilenmiyor.

OnBuy’ın genel müdürü Cas Paton’ın Sun Online’a yaptığı açıklamada “Henüz yeni olan robot fenomen kavramı hala emekleme aşamasında. Gerçek insanların yerine geçecek potansiyeli reddedenler var. Analiz sonuçlarımız ise kullanıcıların modellerin gerçekliğini umursamadığı yönünde. Eğer bu modeller trendse ve Instagram’ı etkileyebiliyorsa insanlar onları görmek isteyecektir” dedi. Marc Jacobs’ın Daisy parfümü reklamında yer alan Noonoouri daha az gerçekçi bir robot fenomen.

Dijital süper model Brenn, beyaz bikinisiyle havuz başında.

Influencer Marketing Hub tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bazı sanal fenomenler tek bir Instagram postu için 10 bin TL ila 60 bin TL arasında kazanıyor. Cas Paton “Bu şaşırtıcı kazançlar, pazarlama ve tanıtımın gelecekte neler getirebileceğine dair bir fikir veriyor” dedi. Cas Paton, sanal modellerin arkasındaki yaratıcıların online teknolojilere duyduğu ilginin karşılığında büyük kazançlar elde ederek, hak ettikleri ödülü aldıklarını söyledi. Ancak sanal modellerin gelecekte en çok tercih edilen isimler olacağına herkes inanmıyor. Fiziksel açıdan kusursuz modellerin gençler üzerindeki etkilerinden endişelenenler olduğu gibi, bazıları da bu modellerin insanların ellerinden işlerini alacağını iddia ediyor.

Peki, Dünya’nın en ünlü CGI Instagram modellerinin kazanç potansiyeli nedir? LIL MIQUELA Instagram takipçisi: 2.5 milyon

Post başına potansiyel kazancı: 63 bin TL

Yıllık tahmini kazancı: 82.5 milyon TL Müzisyen ve model Lil Miquela, Instagram’ın en çok kazanan robot modeli. OnBuy tarafından yapılan analize göre Miquela Instagram’da tek bir sponsorlu post için 63 bin TL kazanarak, senelik 82.5 milyon TL kazanç potansiyeline sahip. Lil Miquela, Los Angeles tabanlı bir girişim olan Brud tarafından 2016’da yaratıldı. Lil Miquela bir dizi lüks marka ile iş birliği yaptı ve hatta kendi müzik single’larını yayınladı. Ayrıca Wogue ve Wonderland gibi dergilerin sayfalarında yer alarak Black Lives Matter hareketi, LGBT hakları ve oy vermenin önemi hakkında görüş bildiriyor.

Lil Miquela 2018 yılında Time’ın “İnternette En Etkili 25 İnsan” listesinde Rihanna ve Donald Trump ile birlikte yer aldı. Geçtiğimiz yıl ise Calvin Klein kampanyası için Bella Hadid ile yer almıştı. Bu ay ise “Evde geçen 5 ayın sonunda, dışarıdaki her şey kelimenin tam anlamıyla büyülü geliyor” notuyla bir post yayınladı.

IMMA Instagram takipçisi: 240 bin

Post başına potansiyel kazancı: 9 bin TL

Yıllık tahmini kazancı: 5 milyon TL Tıpkı Lil Miquela gibi Imma da ilk bakışta gerçek bir güzellik gibi görünüyor. Ancak Imma Tokyolu grafik firması ModelingCafe tarafından bilgisayarda yaratıldı. Imma’nın Instagram’a konan her postu için bilim insanları karakterin 3D animasyon başını gerçek bir vücuda ve arka plana yerleştiriyor. Oldukça gerçekçi görüntüler ise projede çalışan kadın mühendislerin elinden çıkıyor. Fotoğraflarda Imma’nın makyaj detayları ve son derece inandırıcı yüz ifadesi dikkat çekiyor. Imma’nın Instagram sayfasında Japon kültürünü, film ve sanatı sevdiği yazıyor.

2019’da üne kavuşan Imma moda alanında kariyer yaptığını açıklayarak lüks araba markası Porche ile iş birliği yaptı ve hatta CGWorld adlı derginin kapağında yer aldı. 240 bin Instagram takipçisine sahip olan Imma, kendisini Japon kültürünü, sinema ve sanatı seven ‘sanal bir kız’ olarak tanımlıyor. OnBuy analizine göre Imma’nın yıllık kazanç öngörüsü 5 milyon TL.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Persistence pays off????‍♀️???? 継続は力なーりっ???? #ithinkimcgi #あたしCGらしい imma (@imma.gram)'in paylaştığı bir gönderi ( 1 Tem, 2020, 1:09öö PDT ) BERMUDA Instagram takipçisi: 270 bin

Post başına potansiyel kazancı: 10 bin TL

Yıllık tahmini kazancı: 4.3 milyon TL

Kendini ‘Robot Kraliçe’ olarak tanımlayan Bermuda, Lil Miquela’nın arkasındaki yaratıcı Brud tarafından yaratıldı.

Lil Miquela kadar popüler olmasa da yeterince havalı olan CGI model tek bir sponsorlu Instagram postu için 10 bin TL kazanıyor ve yıllık kazancının 4.3 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

Instagram’da 270 bin takipçisi olan Bermuda, ilk kez 2018 yılında Lil Miquela’nın Instagram hesabını hack’leyip sayfaya kendi fotoğraflarını koyarak ünlü oldu. Bugün yakın arkadaş olan Lil Miquela ve Bermuda sık sık birlikte poz veriyor. Lil Miguela ve Bermuda sık sık bilgisayar tarafından üretilen pozlar veriyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Bermuda (@bermudaisbae)'in paylaştığı bir gönderi ( 4 Oca, 2020, 11:33öö PST ) BLAWKO Instagram takipçisi: 155 bin

Post başına potansiyel kazancı: 6 bin TL

Yıllık tahmini kazancı: 1.5 milyon TL ‘Kötü çocuk Blawko’ Brud firmasının üçüncü karakteri. Sokak stili, rahat doğası ve yüzündeki dövmelerle bilinen Blawko’nun Instagram’da 155 bin takipçisi var.

Blawko’ya gelen yorumlar arasında “Yunan Tanrısı”, “Çok tatlısın” gibi ifadeler sık sık yer alıyor. Instagram üzerinden yüksek kazancıyla dikkat çeken Blawko, yüzüne taktığı maskeler sayesinde Instagram’ın en gizemli sanal yıldızlarından biri Covid pandemisinden önce de ağzını ve burnunu maskeyle kapatan Blawko’nun bunu neden yaptığı henüz net değil.

Diğer CGI fenomenler gibi Blawko’nun da kendi sesi var. Hatta Blawko hayatı ve müzik albümleri hakkında konuştuğu YouTube videolarında yer alıyor. Lil Miquela ile aynı firma tarafından yaratılan Blawko’nun Bermuda ile inişli çıkışlı bir ilişkisi var.

Bu gönderiyi Instagram'da gör ????️LAWKO (@blawko22)'in paylaştığı bir gönderi ( 30 Nis, 2019, 12:46ös PDT ) SHUDU Instagram takipçisi: 205 bin

Post başına potansiyel kazancı: 7.6 bin TL

Yıllık tahmini kazancı: 930 bin TL Shudu, kendisini ‘Dünyanın ilk dijital süper modeli’ olarak tanıtıyor. 200 binin üzerinde takipçisi olan model lüks Fransız ev modası markası Balmain ile iş birliği yaptı. Shudu, İngiliz görsel sanatçı ve eski moda fotoğrafçısı Cameron-James Wilson tarafından yaratıldı. Wilson 3D modelleme teknolojisi hakkında ELLE Dergisi’ne yaptığı açıklamada “Medyada sıklıkla yer almadığını düşündüğüm türde güçlü ve etkileyici bir imge yaratmak istedim” demişti.

Süper model Tyra Banks ile sıklıkla karıştırılan Shudu V Magazine ve Vogue gibi dergilerde yer aldı. Popülaritesine rağmen Shudu 2019 Ellesse kampanyasında da ön sıralarda yer aldı. Ancak Wilson, modellik işlerini gerçek siyah kadınlardan almakla eleştirilmişti. Wilson bu iddialara “Markalar Shudu ile çalışıyor çünkü modada teknoloji hakkında bir tartışma başlatmak istiyorlar” diyerek cevap vermişti. Bu gönderiyi Instagram'da gör Shudu (@shudu.gram)'in paylaştığı bir gönderi ( 19 Eyl, 2019, 10:31öö PDT ) RIA Instagram takipçisi: 28 bin

Post başına potansiyel kazancı: 1.9 bin TL

Yıllık tahmini kazancı: 340 bin TL Sanal fenomen Ria, diğer sanal modeller gibi büyük rakamlar kazanmasa da yaklaşık bir yıl içinde 30 bine yakın takipçi kazandı. Japonya’nın ilk sanal insan ajansı ve ModelingCafe’nin kardeş firması olan Aww Inc tarafından yaratılan model, Instagram’da düzenli olarak fotoğraf paylaşıyor. Marka iş birlikleri de yapan model, tek bir post için yaklaşık 2 bin TL kazanıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında Ria, Harper’s BAZAAR Arabia’da, diğer sanal modelelr Imma ve Shudu ile birlikte giydiği Valentino elbisesiyle yer almıştı. Ria’nın Instagram’ında “Dünyayı anlamak istiyorum. Çünkü Dünya’yı seviyorum” yazıyor.