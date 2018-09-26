Instagram'ın sıra dışı fenomenleri

Dünyanın farklı farklı bölgelerinden insanlar çeşitli yetenekleri, enteresan paylaşımlarıyla dikkat çekip hızla takipçi kazanarak ünlü oluyor. İşte o fenomenlerden bazıları...

En çok dikkat çeken Instagram fenomenleri

1 / 51 DUCKIE THOT Siyahi Barbie bebek yüzlü model Duckie Thot bir milyon takipçili sayfasıyla Instagram’ın sıradışı fenomenleri arasında yer alıyor.

2 / 51 Yarı Sudanlı yarı Avustralyalı model Duckie Thot’un, L’Oréal Paris'in reklam yüzü olduğu açıklandı.

3 / 51 22 yaşındaki model, çeşitliliğe önem verdiğini belirten L’Oréal Paris'in en koyu ten rengine sahip yüzü oldu.

4 / 51 Thot, “Koyu ten rengine sahip daha fazla kızın kendi güzelliğini sevmesi için yardım edeceğim. Onlara, ‘Hayallerinizi büyütün, çok çalışın ve içinizdeki kıza güvenin, çünkü bir gün, bir numaralı güzellik markasına evet diyeceksiniz’ mesajını veriyorum” şeklinde konuştu.

5 / 51 2013 yılında Avustralya’daki Next Top Model adlı yarışmayla tanınan Thot, modellik kariyerini geliştirmek için ABD’ye taşındı.

6 / 51 Yarışmadayken henüz 17 yaşında olmasına rağmen dış görünüşü nedeniyle sosyal medyadan beğeni aldığı kadar hakaretlere de maruz kalan Thot’a ‘karnabahar kafası’ gibi lakaplar takıldı.

7 / 51 İki yıl ortadan kaybolduktan sonra yeniden modellik yapmaya başlayan Thot, 2016 yılında Teen Vogue’a konuştuğunda, “Ben her kesim tarafından zalimce şekillendirildim. Tüm bu kötü yorumları dinledikten sonra en son kendi içimden gelen seslerle başbaşa kaldım. Ve işleri o saatten sonra düzeltmeye başladım” dedi.

8 / 51 Thot, en son Rihanna'nın New York Moda Haftası kapsamında düzenlediği Savage x Fenty iç çamaşırı defilesinde boy göstermişti.

9 / 51 NYAKIM GATWECH Sudanlı model Nyakim Gatwech, simsiyah ten rengiyle Instagram’ın yeni fenomenlerinden biri oldu. Bugün, beğenilen bir model olmasının arkasında acı bir hikaye yatıyor.

10 / 51 Çocukluğu, Afrika’da bir mülteci kampında geçti. Annesi, Sudan’da devam eden savaştan dolayı o doğmadan önce ülkeyi terk etmişti. Ablası öldü, erkek kardeşi bir bıçaklı saldırıda yaralandı.

11 / 51 14 yaşındayken ailesiyle birlikte Afrika’daki mülteci kampından ABD’ye taşınan Gatwech, ten renginden dolayı aşağılamaya maruz kaldığı için modellik önce hayallerini bir kenara bırakmak istedi.

12 / 51 Amerika’da gittiği okulda ten renginden dolayı alay konusu oldu. Okul arkadaşları ona, “Banyo yapmıyorsun. O nedenle cildin bu kara siyah” ya da “Gülümse, seni ancak öyle görebiliyoruz” diyordu.

13 / 51 Tüm bunlardan dolayı her gece yatağa girdiğinde ağlıyordu. Tenini, pek çok Sudanlı kadının yaptığı gibi beyazlatmak istedi. Ama bunu ablasına söylediğinde, ablası ona izin vermedi ve şöyle dedi: “Tenini değil zihnini beyazlatmalısın!”

14 / 51 “Kendimi çirkin buluyordum ve moda dünyasında göremiyordum” diyen Gatwech, güçlü kalmayı tercih etti ve kendini olduğu haliyle sevmeyi başararak modellik dünyasına girdi.

15 / 51 Kendisine cildini beyazlatmayı önerenlere olumsuz yanıt veren genç model, “Daha açık tenli olmak hayatımı kolaylaştıracaksa ben zor olan yolu seçiyorum” düşüncesiyle yola çıktı. Sahip olduğu ten rengiyle popüler bir model haline geldi.

16 / 51 ‘Karanlıklar Kraliçesi’ unvanını alan Gatwech; Calvin Klein, Fashion Nova, Aldo gibi markalarla çalıştı, Cosmopolitan’a poz verdi. 24 yaşındaki modelin Instagram’da 400 bine yakın takipçisi var. Gatwech, şimdi, kendini olduğu haliyle kabullenip sevmesiyle hemcinslerine ilham ve cesaret aşılıyor.

17 / 51 JARE Fotoğrafçı Mofe Bamuyiwa objektiflerine takılan Nijeryalı Jare, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

18 / 51 Fotoğrafçı Mofe Bamuyiwa modelleriyle portre üçlemesi yapıyor ve bu fotoğrafları Instagram hesabından yayınlıyor.

19 / 51 5 yaşındaki Nijeryalı küçük kız Jare, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

20 / 51 Fotoğraf sayesinde dünyaca ünlü bir yüz haline gelen Jare, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'dünyanın en güzel çocuğu' olarak nitelendirildi. Jare'nin fotoğraflarının altına yapılan 'Canlı bir oyuncak bebek' gibi yorumları dikkat çekti.

21 / 51 BADDIE WINKLE 1928 doğumlu Baddie Winkle’ın Instagram’da 3,6 milyon takipçisi var.

22 / 51 Pek çok marka, 70 yaş üzeri müşterileri kendisine çekmek için Winkle’ın popülaritesini kullanıyor.

23 / 51 Winkle’ın her bir paylaşımı on binlerce beğeni ve yorum alıyor.

24 / 51 90 yaşındaki moda ikonu, verdiği bir röportajda, “Ne isterseniz onu yapın… Ne kadar çılgın olmak istiyorsanız o kadar çılgın olun. Bırakın insanlar ne derse desin… Dikkate almayın. İçinizden geldiği gibi olun” dedi.

25 / 51 “Benim stil ikonum Miley Cyrus. Sanırım aynı kıyafetleri giyiyoruz. Çok benzeriz” diyen Winkle; Drake, Rihanna, Miley, Queen Latife, Blake Shelton gibi ünlüleri beğeniyor.

26 / 51 LIL MIQUELA Miquela Sousa ya da bilinen adıyla Lil Miquela, modaya yön veren ilk Instagram ünlüsü.

27 / 51 Aynı zamanda müzisyen olan ve şarkıları Spotify’da yer alan Lil Miquela, Instagram’da 1,2 milyon takipçisi olan bir sanal fenomen.

28 / 51 20 yaşında, ABD’de yaşayan, yarı Brezilyalı yarı İspanyol ‘avatar’, sosyal medyanın ünlüler kervanına katılan bir dijital kişilik.

29 / 51 Üç boyutlu yazıcı üretimi olan Lil Miquela, Nisan 2016’dan bu yana Instagram’da.

30 / 51 Hem model, hem müzisyen, hem marka temsilcisi olan Lil Miquela, siyahiler ve trans bireylerin hakları için sosyal sorumluluk projelerini Instagram hesabına taşıyor.

31 / 51 Pek çok sosyal medya fenomeni gibi Lil Miquela da pek çok markaya ait kıyafetlerle poz veriyor.

32 / 51 BENNY HARLEM VE JAXYN Baba ve kızı, ilginç saçlarıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na adlarını yazdırdı.

33 / 51 Benny Harlem, 52,07 cm’e kadar uzattığı saçlarıyla dikkat çekerken tek hazinesi saçları olmadı.

34 / 51 Kızı Jaxyn da ona benzeyen saçlarıyla fenomen oldu.

35 / 51 Kendine has saçlarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen baba-kız, Instagram’ın en çok takipçisi olan isimleri arasına girdi.

36 / 51 480 bine yakın takipçisi olan baba-kız, saçlarının başrolde olduğu fotoğraflarını paylaştıkça binlerce beğeni alıyor.

37 / 51 Baba Harlem, kızına hep eşsiz görünümüyle barışık olması ve Afrikalı mirasıyla gurur duyması gerektiğini öğretti.

38 / 51 Küçük Jaxyn babası için şu ifadeleri kullanıyor: “Babam dünyanın en mükemmel adamı. Onun kişiliği, elimden gelenin en iyisini yapmam için bana ilham veriyor. Babam benim sırdaşım ve öğretmenim. Sadece okul derslerimde değil hayatımdaki her şeyin öğretmeni.”

39 / 51 İSKELET Instagram'ın bir başka fenomeni bir iskelet.

40 / 51 "omgliterallydead" adlı Instagram kullanıcısı, kadınların Instagram'daki yaygın paylaşımlarını taklit etmesiyle fenomen haline geldi.

41 / 51 260 bine yakın takipçisi olan iskelet, tıpkı Instagram'ı yoğun kullanan kadınlar gibi gündelik hayattan kareler yansıtıyor.

42 / 51 Örneğin yoga yapmayı seven iskelet, arkadaşıyla birlikte yoga yapıyor.

43 / 51 O ayrıca kedi seven biri gibi kedili fotoğraflarını da paylaşıyor.

44 / 51 ZAKLINA BERRIDO PISANO Zaklina Berrido Pisano’yu görenler 30’un üstünde olduğuna inanamasa da o, 48 yaşında bir büyükanne.

45 / 51 Instagram paylaşımlarıyla bir fenomene dönüşen Sırp Pisano, İtalya’da yaşıyor.

46 / 51 İki çocuğu olan Pisano’nun iki de torunu bulunuyor.

47 / 51 Atletik yapısı sayesinde yaşını göstermeyen büyükanne, “Hedefim, kadınlara içlerindeki çekici tarafı uyandırmaları için ilham vermek” diyor.

48 / 51 Instagram’da 411 bin takipçisi olan stil ikonu, zaman zaman torunlarının da şık kıyafetler içindeki fotoğraflarını paylaşıyor.

49 / 51 Geçen yıl ilk kez dünya basınının ilgisini çekmesinden bu yana Pisano'nun takipçileri neredeyse üç misli arttı.

50 / 51 ANOK YAI Katıldığı okul festivalinde bir fotoğrafçının objektifine takılan üniversite öğrencisi Anok Yai'ye teklif yağıyor.